博愛賣旗 高海寧變插畫師「儘管世間不斷變遷 我願與你共舞翩翩」

「博愛醫院賣旗日」是博愛醫院年度傳統籌募活動，今年博愛醫院特意為年度活動添上新意思，邀請到星級藝人高海寧小姐為該院設計旗紙，並於6月24日(星期六) 為賣旗活動拍攝社交媒體宣傳片，藉此提高公眾對博愛賣旗之認識，支持博愛賣旗，共襄善舉。



博愛醫院全港賣旗日2023邀得高海寧擔任插畫師設計旗紙。

「博愛醫院賣旗日2023」打破傳統，為旗紙注入新元素，星級藝人高海寧小姐搖身一變成為明星插畫師，以蝴蝶及她主演的角色--「彤彤」為主題設計旗紙。高海寧小姐表示，用蝴蝶作主題設計，寓意「儘管世界不斷變遷，我願與你共舞翩翩」。她又說：「蝴蝶有破繭而出，重生的意思。過去幾年，由於疫情，香港經歷了很多不開心的事，現在社會復常，我好希望見到大家重現歡笑，跟彤彤一樣，開開心心過每一天！」四款旗紙亦加入博愛醫院服務元素，包括社會服務、中西醫療、教育服務及援助金服務，期望讓大眾更了解博愛醫院工作。

高海寧用蝴蝶和彤彤作旗紙主題，希望大家在疫情後，可以像蝴蝶一樣破繭重生。

高海寧妙筆畫旗紙 彤彤蝴蝶共舞翩翩

博愛醫院董事局主席陳首銘博士表示，很榮幸邀得高海寧小姐擔任插畫師，為本院設計旗紙，讓傳統賣旗活動注入新鮮感: 「經常在電視看到高海寧小姐，知道她廣受市民歡迎。她所主演的角色『彤彤』，深入民心，所以我們特別邀請她設計旗紙，相信一定吸引更多關注，提高大眾對博愛醫院慈善工作的認識，藉此籌得更多善款，幫助更多有需要的人。」此外，他又大讚高海寧小姐甚有藝術才華，所設計的旗紙圖案，十分精緻。「特別欣賞高海寧小姐的心思，用蝴蝶破繭重生做設計理念，我們也很希望藉著這些設計，鼓勵香港市民，隨著社會復常，要重新努力，為社會注入正能量。」

博愛醫院董事局主席陳首銘博士盛讚高海寧設計甚有心思。

而博愛醫院董事局第四副主席暨籌募及推廣委員會主席曹思豪先生，十分欣賞高海寧小姐的設計心思。他表示：「四款旗紙設計都加上博愛醫院的中西醫療、教育服務、社會服務及援助金作內容，再配合蝴蝶設計，令今年博愛旗紙既精美，又可愛。相信市民大眾都會喜歡。」

博愛醫院董事局主席陳首銘博士表示，有信心香港市民會喜歡高海寧的設計。

博愛跳出傳統框框 宣傳影片網絡熱播

除了旗紙設計添新意外，「博愛醫院全港賣旗日」更特意製作宣傳短片，背景配上由黃良昇先生創作的主題曲 -「博愛是一家」，影片並且邀得多位影視紅星拍攝，除了高海寧之外，包括羅蘭、薜家燕、謝雪心、張國強、練美娟、方力申、吳業坤、陳庭欣、吳若希、七仙羽、詹朗林、李思欣、關楓馨、胡櫻汶、李芷晴、鄭衍峰、陳熙蕊與張彥博，則為慈善義務演出。

贊助短片拍攝的董事局成員，除了董事局主席陳首銘博士與籌推委員會主席曹思豪先生外，還包括第一副主席周駿達先生、第二副主席黃曉君女士、第六副主席王陳鴛鴦女士、第七副主席郭志成先生、第八副主席王文漢博士MH、總理蕭潔嵐女士、總理劉達泉先生、總理梁志杰先生、總理潘文思怡女士、總理盧官佃先生、總理鄭俊裕先生、總理高兆霆博士、總理馬驍先生、總理蔡卓軒先生、總理陳耀東先生、總理許綺芹女士以及總理石爵嘉先生。各人於片中會一同展示將捐款放落旗袋的手勢，寓意「博(拍一下肩膊)愛香港，由這個動作(捐款入旗袋)做起」。短片將於7月初於社交平台播放。

博愛全港賣旗日 全城期待8月5日

博愛醫院全港賣旗日2023，定於今年8月5日上午7時正至中午12時半全港舉行。賣旗活動為博愛醫院屬下10間兒童及家庭服務中心、王木豐紀念長者健康支援及進修中心、美孚荔灣街坊會梁之潛伉儷長者健康支援及進修中心籌募經費。博愛醫院期望各界踴躍支持，多多益善，讓有需要人士得到適切幫助，實現「博施濟眾，慈善仁愛」精神。

博愛醫院董事局籌募及推廣委員會主席曹思豪表示，今年打破傳統，首次邀請明星插畫師設計旗紙。

（資料及相片由客戶提供）