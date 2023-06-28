全民造星5｜樂樂唔好灰心　香港其實都有呢幾位肥歌手紅得起！

《全民造星5》昨日一集，20強對決由樂樂大戰亨仔，最終兩位由後者勝出。樂樂參加節目的心願，一直是希望讓人知道「唔靚仔都可以唱歌」，而他的身形的確比較肥胖，但絕對是唱得之人。

樂樂最希望讓人知道「唔靚仔都可以唱歌」。（節目截圖）

其實香港能夠走紅的「胖歌手」也有不少例子，當然也有紅不起的，以下為大家盤點！

1. 小肥

小肥在出道初期早以《寵物》一曲成名，及後的《時光機》、《負親》等都得到好評。他在2020年接受陳志雲訪問時，在鏡頭前「出櫃」承認同志身份。2007年出道的小肥至今已經入行十六年，他曾直言腦海中不時浮現放棄念頭，最迷惘的一次是出道第二年、準備推出第二張唱片時發生：「2008至2009年好迷惘，唔係好知自己想點。第一隻碟有大家都識嘅《寵物》、《時光機》，對07新人嘅我，成績唔差。一到第二隻碟就壓力大，咩都攬上身但又搞唔掂，質疑自己，以為自己好勁但咩都搞唔掂就有呢個低潮。」

小肥其實已經瘦咗好多。（梁碧玲攝）

2. 欣宜

欣宜因為媽媽的關係，出道以來一直備受關注，但居負面為多。直到近年開始正式做歌手，而且更連續兩年拿下電台「最受歡迎女歌手」獎，證明肥並不是問題！當然，欣宜近年其實比以前也是瘦了很多。

欣宜的2022樂壇成績表，共奪得8個獎項，成為女歌手之冠。（資料圖片/陳順禎攝）

3. 符家浚

符家浚當年憑著參加商台「903好出奇暑期筍工」而得到太陽娛樂簽為期下歌手，直到2014年完約。他的樂壇兵歌代表作《自動棄權》至今在Youtube錄得超過1400萬點撃。可惜一曲爆紅後，卻無緣無故間消失在樂迷跟前，近年符家浚重新出發，用行動向樂迷證明他回歸的決心。

一首《自動棄權》打動無數樂迷，符家浚可能是最適合唱「兵歌」的男歌手。 (羅國輝攝)

4. 陳奐仁

陳奐仁當年是肥的，當然現在已變成一位肌肉男，但不少網民都覺得他胖胖時更好看。這位音樂人曾經與多位天皇巨星合作。作曲、填詞、唱歌、以至自彈自唱也備受肯定，而且他也曾成為多個大型歌唱節目的導師、又在香港開紅館個唱。雖然他做過很多歌手夢寐以求的事情，也具備了成為一線歌手的實力，但始終定位不如其他天皇級歌手。對於自己處於這個尷尬位置，陳奐仁以「我個樣唔夠商業」來形容自己！

陳奐仁曾笑指「我個樣唔夠商業」。（莫匡堯 攝）

5. 肥仔（梁業）

有名你叫—肥仔。雖然，肥仔踏入歌壇只是近兩年的事，而令他走紅的應該並不是唱歌，而是跳舞或綜藝，不過又一證明肥仔唱歌完全沒有問題！