全民造星5｜Tsoul以5燈入10強 Snoopy演出不忘好兄弟Jason Loi
撰文：林得懿
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《全民造星5》十強已誕生一半，今晚(28日）分別有Snoopy對Tiger Foo同Adams對Tsoul。
最先上場嘅嘅Tiger Foo無論係唱定彈都有少少失準，就連評刺判Edward Chan都表示難以享受當中，而泳兒就認為Tiger Foo駕馭唔到歌曲嘅同時，亦無法與觀眾connect。
之後輪到來自台灣嘅Snoopy上陣，由節目開播至今，Snoopy嘅表演一直都算係穩打穩扎，而曾經搵過Jason Loi教打鼓嘅佢，今次竟然搵埋Jason一齊表演，雖然曾被溫提係危險之舉，但Snoppy就好少理，並分享當中嘅理由：原來Jason被foul時，Snoopy曾向對方表示：「我覺得你比我更需要呢個舞台，所以下一回合我要帶你一齊上台」結果證明Snoopy嘅選擇係無錯，以5燈直入10強之餘，佢更獲Edward大讚「Talented」。
Adams對戰Tsoul，前者選擇以Rap以及跳唱《Bad Romance》，後者堅持以自己最擅長嘅舞蹈迎戰。兩位各有特色，不過比賽始終要有輸嬴，結果Tsoul以5燈送走Adams。