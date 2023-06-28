全民造星5｜Tsoul以5燈入10強　Snoopy演出不忘好兄弟Jason Loi

《全民造星5》十強已誕生一半，今晚(28日）分別有Snoopy對Tiger Foo同Adams對Tsoul。

唔少網民都認為Snoopy終於發亮。

最先上場嘅嘅Tiger Foo無論係唱定彈都有少少失準，就連評刺判Edward Chan都表示難以享受當中，而泳兒就認為Tiger Foo駕馭唔到歌曲嘅同時，亦無法與觀眾connect。

Jason Loi強勢「回歸」，同Snoopy一齊演出。

之後輪到來自台灣嘅Snoopy上陣，由節目開播至今，Snoopy嘅表演一直都算係穩打穩扎，而曾經搵過Jason Loi教打鼓嘅佢，今次竟然搵埋Jason一齊表演，雖然曾被溫提係危險之舉，但Snoppy就好少理，並分享當中嘅理由：原來Jason被foul時，Snoopy曾向對方表示：「我覺得你比我更需要呢個舞台，所以下一回合我要帶你一齊上台」結果證明Snoopy嘅選擇係無錯，以5燈直入10強之餘，佢更獲Edward大讚「Talented」。

Adams呢個舞台亦都好出色，可惜遇上Tsoul，又一位雖敗猶榮嘅參賽者。

Adams對戰Tsoul，前者選擇以Rap以及跳唱《Bad Romance》，後者堅持以自己最擅長嘅舞蹈迎戰。兩位各有特色，不過比賽始終要有輸嬴，結果Tsoul以5燈送走Adams。

Tsoul喺節目中向來有長勝將軍之讚，由60強到30強都係做隊長嘅佢，坦然一啲都唔易，期間仲經歷外婆離逝。

阿澤話小組表演時，好多嘢都唔係大家一致共識，又覺得Tsoul唔係最適合做隊長嘅人選。