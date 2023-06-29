盧覓雪開咪質疑Anson Lo粉絲抄襲姜濤粉絲　遭圍剿鬧爆違專業操守

盧覓雪自稱是人氣男團MIRROR成員姜濤粉絲，但她近年卻不只一次因為失言而觸怒部份MIRROR成員的粉絲，昨日她就激嬲了Anson Lo (盧瀚霆) 的粉絲。盧覓雪日前與林海峰以及阮子健主持商台節目《在晴朗的一天出發》時，她提到政府為慶祝香港回歸26年，將於7月1日起，一連5日請全港市民搭電車。她又突然說道：「好啦，點知5日之後盧瀚霆Anson Lo生日喎，佢啲後援、「神徒」又話要請香港人搭電車喎！咁佢就係7月7日生日。」

盧覓雪與MIRROR成員TIGER及ERROR成員DEE哥拍過戲。（資料圖片）

之後林海峰便說起現今粉絲為應援偶像而包車的風氣，並指出：「有條數話，上年做咗12單都賺咗1200萬，好似都差唔多點名係因為姜糖添啊，嗱，個報道係咁講啊，個報道係咁寫，第一個包唔知係邊鬼個！」盧覓雪就表示：「其實好多商業活動都有包，《梅艷芳》都有包！」林海峰再問道：「其實邊個係第一個呢？」盧覓雪即指她也不記得，且多次強調自己不夠膽講，還反問：「你而家咁講咪即係講Anson Lo啲粉絲抄姜濤啲粉絲？」此話一出，林海峰與阮子健即時轉移話題笑謂：「神徒好危險」、「叮叮叮叮，回廠，拉翻返嚟先！」

盧覓雪與林海峰以及阮子健一起主持商台節目《在晴朗的一天出發》。(fb圖片)

盧覓雪今次無端指Anson Lo粉絲「神徒」疑抄襲姜濤粉絲「姜糖」包車之舉，即引起一眾神徒的強烈不滿。神徒在IG發文澄清盧覓雪所說並非事實，直指她的資料有誤，因為神徒根本沒有在教主Anson Lo生日時請香港市民免費搭電車。發文指出：「ALFC（後援會）其實是在Anson Lo生日當日請香港人免費乘搭小輪，而以往也不見ALFC有提及免費電車。」

神徙指出Anson Lo生日是請搭免費小輪。(ig截圖)

神徒更狠批盧覓雪作為DJ不去求證便信口開河，既失責也不專業，文中寫道：「如果你RAM有時會出錯，只要到IG就能輕易fact check。如果懶得按IG，你最近因拍劇經常見到Anson Lo，也可以詢問他一下。知道自己失言後應主動認錯澄清。希望你作為電台主持，有一定數量聽眾，不要再信口開河，甚至誣捏他人，能有天成為一位專業盡責的DJ！」不少網民亦有留言批評盧覓雪：「作為傳媒人還望能檢點些。有錯因糾正，別以為說了就是真相」、「佢冇factcheck 就亂嗡，已經唔專業」。