范瑋琪發聲了 直接反擊郭源元「屋企論」：我每刻都在家裡安胎
撰文：黃梓恒
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台灣藝人大牙（周宜霈）前日 (27/6) 在Facebook以千字文大爆曾遭黑人（陳建州）性騷擾，指11年前兩人來港工作期間，對方不但闖入其酒店房從後環抱，並不停撩她跟自己發生關係。黑人與老婆「范范」范瑋琪隨後也發聲斥大牙指控失實，用行動力挺老公清白。之後又有郭源元出面指控被兩次性騷擾，不過范瑋琪依然未有出聲。
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不過范瑋琪一直未有單獨發言，到今日終於到她了，她在社交平台發即時動態，內文如下：
我沒有神隱。我和平常的作息一樣在家帶飛翔。 回溯懷孕時期的事,我可以很清楚的說,從知道懷孕雙胞胎開始,我每時每刻都待在家裡安胎,直到後來破羊水那一天送醫生產。 中間唯五出門過參加一個婚禮,去過一次朋友家聚,一次探望黑奶奶,一次朋友聚餐,一次野餐,還有每天散步7000步和固定產檢,這些外出黑人全程都在。來過我舊家的人都知道,我家只有一張床,沒有所謂的另外一張床。而且范媽和黑媽就住舊家樓下,每天隨時輪番來家裡照顧我。從小到大認識黑人的朋友都知道他滴酒不沾。而我懷孕期也不可能喝酒。 我深深相信丈夫是個正直的人,身正不怕影子斜。我愛的我丈夫,我會用全力守護我的家庭。
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