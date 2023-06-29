隱門｜11歲童星鍾嘉佑自細出入TVB　被喻為下一個唐寧

TVB劇集《隱門》中除了黃智雯、吳岱融等等演員演技出色，其中飾演童年版張心月（黃智雯飾）的鍾嘉佑，更展現出她出色的演技，在第一集中吳岱融搶劫金舖強迫鍾嘉佑接賊贓。她自困在殘廁中，除滿臉淚水，臉上更流露驚恐之情，後來她被警方尋獲，帶往問話時更即時爆喊，演技真誠又不會令人感覺生硬，不少網民、觀眾都大讚她演技好。



呢位童星鍾嘉佑真係好戲。（截圖）

其實這位童星鍾嘉佑今年只有11歲，且已參演過《隱門》、《廉政狙擊》 及尚未播出的《奪命提示》三套劇集，可惜的是《廉政狙擊》她演出的部分被刪減了，所以今次劇集《隱門》算是首次出現在劇集之中。她更獲得戲中爸爸的大讚「佢好醒」，表示她雖然年紀細，但清楚拍攝時發生的只是做戲。在《隱門》宣傳活動中，黃智雯也曾多次公開表揚過鍾嘉佑的演技。

第一集就引起話題，可惜戲份不多。（截圖）

童年版和成年版張心月，鍾嘉佑和黃智雯。（IG圖片）

除了戲劇部分，就讀小學六年級的她也曾替《Hands Up》和《Think Big 天地》擔任小主持，經常出入TVB電視城的她，IG更似是一本明星「集郵」相簿，放滿了與無綫藝人如古佩玲、「蒽頭」丘梓謙、「賈名媛」邱芷微、劉穎鏇、張振朗、張達倫等的合照。

鍾嘉佑和張達倫。（IG圖片）

鍾嘉佑在《廉政狙擊》本來飾演張達倫的女兒，但由於飾演O記總警司的張達倫的戲份被減，所以連帶她在戲中的演出也被刪走了。

黃美棋小時候。（網上圖片）

唐寧小時候。（網上圖片）

童星出身的影演明星非常多，70，80年代的有馮寶寶、薛家燕、謝雪心等，90年代也有如唐寧、戴夢夢、黃美棋、林子善等人，近年也有羅芷晴、莊錠欣等。不少網民都讚鍾嘉佑有唐寧和黃美棋小時候的影子。大家又覺得似唔似？