全民造星5專訪｜Taco為創作靈感做過凍倉搬凍肉　參賽只為打廣告

《全民造星5》參賽者首次曝光時，Taco（黃泓祖）由最先因撞樣八両金而引起關注；直到節目播出，一頭橙髮在「侯機室」坐足15集，作為最後一位出場嘅參賽者，rap得字字鏗鏘兼且有態度 。到之後嘅每次表演，評判對Taco嘅賞識亦從不吝惜。



由本身只想借節目宣傳自己嘅hip hop組合，到成功殺入10強，Taco坦言仍有很多不足之處，亦深明自己揀嘅路並不易走，不過一句「覺得自己好勁」足初生之犢不畏虎。



對於因撞樣八両金而獲大量mean爆留言，Taco表示:「唔係係咪玩開rap，平時同朋友講嘢都唔係好聽，所以其實我真係冇咩嘢。」（梁碧玲攝）

Taco早在６、７歲時已經接觸Maroon 5、Justin Bieber，到14歲開始寫rap詞，不過他表示當初都幾「迷」，直到開始參加比賽，遇上志同道合嘅人，才慢慢有了方向。中學畢業後，深知讀大學只會浪費屋企人錢，於是開始打工養自己，做過bar tender、war game管理員、凍倉倉務員。「屋企人其實係好支持我做音樂，叫我搞掂自己就ok。中學畢業之後，因為想儲錢去旅行，所以就同幾個朋友一齊做凍倉倉務員，暑假時返工，入面負17度，凍到啲手腳痺晒，就算大熱天著羽絨出倉都係唔會熱。」對於工種，Taco認為創作歌手最緊要是經歷，大部分靈感均是來自生活，所以並不覺得搬凍肉或bar tender有什麼問題。

「去到中段，心態反而平穩。一來攰，二來覺得隨時比人foul，我後來嘅rap詞係去到導師驗收前一日先寫起。」（ig圖片）

至於Taco的《造星》之旅，其實都只同朋友食緊茶餐時，對方看到廣告再提議報名，全程約10分鐘。「完全冇諗自己賣點係咩，只係想展示俾大家睇hip hop係咩，所以其實我喺round 1已經完成目標。」喺「候機室」坐足30多小時，由一開始勁hyper，到後來愈唔對路，再見埋亨仔震攝評判，Taco嘅心理陰影可想而知:「去到中段會諗好多，例如評判會唔會鍾意呢種口味，但因為自己本身練得好熟，甚至可以話係儲咗好耐嘅嘢，而家上到台表現到出嚟，就覺得自己好勁，呢啲係正常發揮，應該要show off到出嚟。」

Taco話自己平少極少喊，Fung莎D組《E-mo間 by 薩克邁衣毛》落敗後，因太嬲又覺得毀了別人的未來所以才會喊到收唔到聲。（ig圖片）

Pre round時因一句「我跳舞唔叻，唔似KC同王鋒做到節目做親生仔」引起討論，問到會否覺得將二人擺上枱，Taco說：「對於rapper嚟講係唔會諗咁多，首歌上半截已經一早寫好，王鋒、KC呢部分係入圍之後所感受，絕對唔係串，係感受。因為拍MV時，對於唔識跳舞嘅我嚟講係好辛苦，但見到KC、王鋒被導師安排更多，單純覺得佢哋有料先做到親生仔，我事前有同佢哋講嘅。」