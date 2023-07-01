隱門劇評｜成套劇得吳岱融一個「智商在線」　大結局又靠埋伏筆

無綫（TVB）劇集《隱門》大結局，黃智雯（飾張心月）回到房中自殺，吳岱融（飾葉嘯天）去向未明。惡人伏法的結局算得上中規中距，但並沒有太多令人驚喜的地方，反而吳岱融（飾葉嘯天）在劇情前段種種惡人表現，以及黃智雯（飾張心月）在段段「黑化」後的改變做得較為出色。



吳岱融同陳展鵬打架呢幕係幾好睇。（《隱門》劇照）

觀眾多負評

《隱門》的劇情走向大多跟着TVB固定套路走，正邪不兩立，中段正派處於下風，再到結局的時候，邪方一定是不能勝正，或是自殺或是伏法身亡。相比起其他TVB劇集，網民對於《隱門》的討論其實算多，但終歸是批評居多。

結局都係正常嘢，冇咩驚喜。（《隱門》劇照）

黃智雯巔峰之作？

在黃智雯「離巢」傳聞底下加入她本身劇集產量就不多，所以真的是「買少見少」，睇好戲之人演戲是一種享受，觀眾自然會覺得可惜。有人說，《隱門》的劇情可以寫得再完善一些，縱使有黃智雯、吳岱融、盧宛茵和陳展鵬這些好戲之人撐住，也掩蓋不到劇集的「膠味」。

反派總係衰太多嘢講。（《隱門》截圖）

反派總係衰太多嘢講。（《隱門》截圖）

「膠味」濃影響觀感

只需一點「膠味」往往就會破壞整套劇集，多的不說，單是大結局前一集第24集，就出現了多個不太合理的地方。例如，該集圍繞住黃智雯搵衣鈕釦偷拍機，氣氛本來可以層層遞進，但黃智雯又輕易尋得偷拍機再發現自己被陳展鵬欺騙背叛，終極「黑化」與爸爸吳岱融合作將愛人殺死。

邊度會有偷拍機咁清呀。（《隱門》截圖）

可否少啲bug位？

很可惜，bug位卻出在「粒鈕」上，一粒鈕有齊無線連接手機、超廣角、近乎4K高清錄像，實在有些超現實。又例如，陳展鵬用錄音筆錄下黃智雯自白承認有份謀害盧宛茵的說話，竟然要約湯洛雯交收？難道他是活在沒有email，WhatsApp，telegram的年代？好吧，如果真的要當面交收，總不能約在人績罕見，多蚊又多蟲的不知名荒山涼亭見面交收吧，警署肯定才是正常人會想到的地點吧。

約到咁遠做咩。（《隱門》截圖）

多bug位其實就係劇情牽強

又例如，為什麼講秘密總喜歡在當事人家中或是屋外用電話講，傳個訊息或是到了安全地方再講才是正常情況，而且為什麼主角講秘密總會有人偷聽到。大家也明白，以上看似不合理的情節也是為了製造意外、轉折位，最終安排吳岱融和陳展鵬撞面，合理化地製造了他們在荒山野領上槍戰、打鬥的場面，但卻因為以上種種「膠膠哋」的情節破壞了高潮位......這是觀眾不樂見的。

惡人點解次次都輸。（《隱門》截圖）

只有吳岱融一個「智商在線」

除了劇情上的不合理，亦有不少網民批評陳展鵬和湯洛雯的查案方向，寫道：「對真正嘅惡人就視而不見，對luna（張心月）呢類真正受害者就窮追猛打」。事實上，黃智雯只是因為受到吳岱融的影響而「黑化」，在觀眾的角度來看，陳展鵬和湯洛雯給予黃智雯的壓力比起追查吳岱融更多，某程度上他們也是逐步將黃智雯推向「黑化」的幫凶。

成套劇得吳岱融一個行動係合理。（《隱門》截圖）

其實，惡人吳岱融行為才更合理，聽到女兒黃智雯為了家母的針對就推盧宛茵下樓梯，包裝成她自己失足，知道黃智雯殺死老公就威脅控制替自己做事，處理吳沚默的遺體及毀滅證據時也毫不拖泥帶水，沒有留下任何把柄。

其實吳岱融都幾慘，兩子女夾埋背叛佢。（《隱門》截圖）

大結局沉悶

就正如網民猜測的差不多，結局劇情以惡人自殺告終，「黑化」了的黃智雯突然良心發現，然後哄騙吳岱融回家取錢，再趁機打麻醉針，放煤氣，割脈自殺，但最後一幕卻沒有交代吳岱融的去向，似是埋下了一個伏筆。

太多唔合理地方

今次不合理的地方也頗多，例如，明知道陳展鵬是指證黃智雯和吳岱融的重要證人，為什麼沒有警員保護他？又如果是要用陳展鵬引誘黃智雯的話，也應該在黃智雯進入房間的一刻馬上出現制服她，而不是等她說了好幾分鐘說話才一隊人衝出來說：「你走唔甩㗎啦。」

總括來說，《隱門》故事講一個原本善良的黃智雯，為了目的一步一步地妥協，再一步一步變質「黑化」，當中充滿了不少人生交叉點，也充滿了人性考驗。《隱門》還是一套值得花時間睇的劇集，如果少一些bug位和不合理的地方就更加好了......