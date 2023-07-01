出爐視后江美儀慘遭TVB冷待無劇開　不及樊亦敏受寵擔正做女一

現年51歲的江美儀今年憑《下流上車族》「雯慧」一角終於一圓「視后」夢，她在更台上激動爆喊稱：「我以為我唔係親生女唔會攞到呢個獎！」不過自從拿下「視后」一獎後，江美儀就未有被安排拍攝新劇，疑似遭TVB冷待，反而奪得「最受歡迎電視女角色」的樊亦敏做到無停手，更獲安排與鄭則仕（Kent哥）一同演出新劇《神耆小子》，擔正做女一！



出爐視后江美儀慘遭TVB冷待！（資料圖片）

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過往出爐視后都會受到TVB力捧，以上一屆林夏薇為例，自從憑劇集《七公主》中「顧語嫣（Grace）」一角奪得「最佳女主角」後，就接連拍攝《法言人》、《寵愛Pet Pet》和《逆天奇案2》。而有傳江美儀遭TVB冷待的原因是她至今仍企硬不做「親生女」，堅持只簽部頭合約。江美儀曾被問到會否考慮做「親生女」，江美儀一臉為難，口窒窒指：「我會叫我經理人同佢傾吓嘅，我唔可以放低我經理人嘅，因為咁多年嚟我搵嘅錢又唔係多啦，佢都冇話嫌棄我啦，一直都陪我啦，所以我唔可以冇經過佢批准呢，亂咁傾嘢嘅。」

被問到會否做親生女，江美儀即口窒窒。（節目截圖）

暫未有劇開！（IG/@elenakongmayyee）

反觀，樊亦敏早前宣布續約TVB接受《香港01》訪問時更透露：「多謝大家關心，公司畀嘅條件都好好。（有加人工？）有有有，但合約要保密唔可以透露太多。做好自己，都多謝公司畀機會，做好本份。」

受寵程度可見一斑！（梁碧玲攝）

擔正做女一。（IG/@amyfan3796）

重溫江美儀在《下流上車族》演技：