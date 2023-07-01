全民造星5｜Nathan視10強如婚禮般重要 王鋒：冇嘢完美繼續努力
撰文：林得懿
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《全民造星5》10強誕生，KC、Nathan、Taco、王鋒、Ash、Lyman、亨仔、Tsoul、希晉、Snoopy隨即在IG公開最新造型照，並在FB進行直播，不過Taco由於工作關係，所以只能閃現。對於自己嘅新造型，大隻仔亨仔表示：「未試過著咁多衫，差啲整爛。」十分爆笑。
眾人亦有分享10強嘅心情，王鋒表示：「做好自己，即使失準、狀態唔好或者能力未夠，都係進步嘅旅程，冇嘢完美，面對自己嘅不足，繼續努力。」Nathan表示《造星5》如同一個旅程，感覺十分忙：「要做一個對得住自己嘅表演，去到呢個位唔想令支持我嘅人失望，一來俾自己一個交代，如果20強係畢業典禮，10強係結婚咁，個重要程度。」Tsoul又指20強的每一個表演都值得入10強「 入10強只係比賽上一個制度，大家可以俾多啲掌聲。」
亨仔表示自從參賽後，抗壓能力變高，他又感受到大家對自己嘅愛，亨仔之後進行拉票時，表示唔介意大家轉陣，但希望可以DM佢告知原因；Tsoul預告自己喺決賽將會有更「炸」嘅舞台，KC就話多謝所有鬧佢同支持佢嘅人。
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