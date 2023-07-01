So Ching退出後七人重新出發　COLLAR新團綜咀出「大媽的愛」

蘇芷晴（So Ching）５月10日在社交平台宣布退出COLLAR，剩下七人Marf 邱彥筒、Gao 沈貞巧、Day 許軼、Candy 王家晴、Winka 陳泳伽、Ivy 蘇雅琳及 Sumling 李芯駖亦繼續重新出發，於6月30日推出YouTube 頻道「COLLAR COLLECTS」，透過遊戲、深情剖白、工作日常等不同題材，將各成員最真實一面呈現觀眾眼前，而首集COLLAR將分成兩組進行遊戲比試，終極負方更要接受懲罰食「菲律賓鴨仔蛋」，節目中一眾成員卸下「偶像包伏」，施展渾身解數，就算玩到咀嘴獻出螢幕初吻亦在所不惜。

COLLAR完位成員Marf 邱彥筒、Gao 沈貞巧、Day 許軼、Candy 王家晴、Winka 陳泳伽、Ivy 蘇雅琳及 Sumling 李芯駖亦繼續重新出發，於6月30日推出YouTube 頻道「COLLAR COLLECTS」。

COLLAR於首集分成兩組，由Marf、Day、Winka組成的「壽星組」，跟Gao、Candy、Ivy、 Sumling 的「剩低班人」對壘，大玩「壽包game」、「最短長壽麵」、「吹蠟燭」、「生日帽猜猜畫畫」等多個遊戲，當中「最短長壽麵」兩組各派兩位隊員將同一條麵咬斷到最短為之勝出。

Ivy大讚Candy嘴唇柔軟、有質感。

結果由Day、Winka對戰Candy與Ivy，四人表現「瞓身」，玩到嘴對嘴亦毫無尷尬，在旁的其餘幾位成員則笑指她們是「大媽的愛」。事後，四人異口同聲表示為節目獻出了螢幕初吻，Day笑言：「睇住佢哋（Candy與Ivy）玩，仲尷尬，好想嘔！」 Sumling反擊表示：「我哋睇住你玩，都好嘔，好似『打茄輪』咁。」Winka就指向來會主動錫其他成員，所以沒有半點尷尬，至於Ivy就大讚Candy嘴唇柔軟、有質感。

由Day、Winka對戰Candy與Ivy，四人表現「瞓身」，玩到嘴對嘴亦毫無尷尬。

事後，四人異口同聲表示為節目獻出了螢幕初吻，Day笑言：「睇住佢哋（Candy與Ivy）玩，仲尷尬，好想嘔！」

食鴨仔蛋毫無懼色

雖然Gao被Candy封為首集的遊戲MVP，但她亦難逃跟隊友Candy、Ivy、 Sumling接受懲罰食「菲律賓鴨仔蛋」，其中Ivy對此沒有懼色，一邊剝殼一邊品嚐，還帶動其他隊友鼓起勇氣試食，被封為「勇氣擔當」。

Gao、Candy、Ivy、 Sumling接受懲罰食「菲律賓鴨仔蛋」，其中Ivy對此沒有懼色，一邊剝殼一邊品嚐，還帶動其他隊友鼓起勇氣試食，被封為「勇氣擔當」。

對於成立YouTube 頻道 ，Gao認為可以增加外界對COLLAR的了解，接觸她們工作以外的一面，Ivy笑說：「平時講Day好為食、 Sumling 好大懵，呢啲冇人信，Ivy個口好大，冇實證，原來睇呢個節目就知。」而Marf表示對此期盼已久：「好耐之前已經有咁嘅期盼，有一日我哋可以邀請唔到嘅人嚟我哋嘅channel。」問到COLLAR會否擔心節目令她們的女神形象崩壞？她們表示不會擔心，滿滿信心的Day還說：「我哋無論任何時候都係女神。」十分惹笑。