前亞姐冠軍呂晶晶近況曝光　曾與林韋辰父女戀傳被迫返內地陪酒

譚凱琪日前曬出與前亞姐冠軍呂晶晶慶祝生日的照片，超過一年未有公開現身的呂晶晶不知不覺已經39歲，不再少女，但皮膚依舊白滑，狀態仍然保安持得非常不錯。譚凱琪更寫道：「這位人美心善的好姊妹生日大快樂啊！happy birthday my dear🎂🎉個性如綿羊般溫馴，每次在你身邊都總會有種想保護你嘅衝動。今天手機閃過了我們四年前嘅照片，同樣是我們還在一起慶祝。唔同的是我們都成長了，在各方面都變得成熟起來。這也是值得高興，我還蠻喜歡現在的我們。期待將來再一起經歷更多更多。」

呂晶晶久未露面。（IG/@zozotam1o1o）

呂晶晶在2004年參選《香港亞洲小姐競選大賽》，奪得內地賽區冠軍以及香港總決賽冠軍入行。剛出道不久，她就與比自己年長21歲的林韋辰拍拖，4年後兩人同以專注事業為由決定和平分手。之後，她就傳出與亞洲電視前執行董事盛品儒拍拖，惟盛品儒2014年與蔡一鳳結婚後，兩人一段感情無疾而終。

呂晶晶曾有兩段緋聞！（VCG）

與林韋辰父女戀！（VCG）

2015年，呂晶晶爆出被高層帶往內地陪酒被灌醉事件，事後她火速發表聲明，堅稱當晚無事以證清白。呂晶晶更自認不勝酒力，那天一杯紅酒下肚即酒醉，在助理等人攙扶下返房休息，期間並未發生讓人誤會的事情。然而外傳被公司高層嫌不夠「騷」，她坦言確實遇到不愉快的事，現在不願再回顧。

2015年曾爆出內地陪酒被灌醉事件。（VCG）

呂晶晶近年中港兩邊走，又懂得理財，被指是圈中小富婆，據知她十年前已積極買內地樓，現時已升價三、四倍，更揚言會繼續密密做密密買。近年以短髮示人的她，星途平平。