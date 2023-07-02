56歲陳錦鴻近照暴瘦膚色蠟黃顯憔悴　與吳毅將面色紅潤極大對比

現年56歲的陳錦鴻近年主力在內地登台吸金，日前他與多年好友吳毅將同場演出，兩人相聚機會難得，吳毅將上載了一段影片，並寫道：「友誼永固！一輩子的好朋友。」片中所見，兩人緊靠着坐在一起，相隔多年難得相聚，吳毅將都不禁感嘆：「雖然不是一起同台演出，但是都是非常好的朋友，今天見到特別開心。」



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西裝骨骨的陳錦鴻亦有對着鏡頭打招呼，態度親民，但就似乎比過往消瘦不少，而且笑起來魚尾紋明顯，加上頭髮比較稀疏，一臉憔悴。有網民留意到陳錦鴻膚色蠟黃，與面色紅潤的吳毅將形成了鮮明對比，令不少人擔心其身體狀況：「臉色為什麼這麼差」、「建議去醫院檢查一下」。

陳錦鴻在2020年於內地登台時，亦曾因暴瘦兼面黃黃而傳出身體有問題。（影片截圖）

事實上，陳錦鴻在2020年於內地登台時，亦曾因暴瘦兼面黃黃而傳出身體有問題，但他的太太杜雯惠在回應傳媒時就澄清老公健康沒問題，認為可能只是角度問題。而陳錦鴻也強調自己身體沒大礙，會在內地工作多數月才返港。去年10月陳錦鴻曾與郭政鴻飯敘，當時他的膚色看起來尚算正常，兩人更開心合照，精神奕奕。近年陳錦鴻多數在內地出席商演活動，獻唱經典金曲。他在接受內地傳媒訪問時更大讚內地生活舒適：「我很喜歡內地，也很喜歡在內地登台。我可以去不同的地方看看，真的不得了。」他更早在2019年於廣州置業，並計劃未來帶兒子到內地定居。