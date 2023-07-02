姜濤被爆拍拖令粉絲心碎惹熱議　網民狠批姜糖：以為自己係佢阿媽

現年24歲的人氣男團MIRROR成員姜濤入行近5年，至今一直堅稱自己從未拍過拖，保持住他的「A0」之身。然而昨日 (1/7) 竟突然有報道爆出姜濤在去年初拍攝劇集《季前賽》時，已經與MIRROR御用髮型師Lydia Yung撻着，兩人自此發展了一段地下情。有指姜濤3月到日本工作時，Lydia亦有同行，姜濤情到濃時更不禁偷錫Lydia，且被粉絲拍下照片。而兩人之前在片場甜蜜互動的片段亦在網上瘋傳，曝光了他們拍拖的畫面。

姜濤一直保持「A0」身份。（胡凱欣 攝）

MIRROR御用髮型師Lydia Yung。（IG@lydiayung_）

姜濤驚爆戀情的消息令到一眾姜糖心碎，網民亦在討論區紛紛留言發表意見，引發熱議。有姜糖就十分反對偶像拍拖，除了覺得偶像被搶走了，妒忌他的女朋友，甚至認為拍拖會影響事業。不過亦有不少網民力撐姜濤，覺得拍拖很正常，更指姜糖不應如此專制。有網民直言：「其實啲姜糖以為自己係邊個，想咩都控制姜，姜今次真係要企硬啊，自己事自己決定，支持佢公開，支持嗰個女仔。」、「佢哋真係以為自己係姜濤阿媽？佢哋分唔清自己只係粉絲咋」、「大佬，清朝咩」。

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