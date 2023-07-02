鄭容和香港演唱會｜唱兩次《小酒窩》曬標準中文　承諾今年再訪港

CNBLUE隊長兼主唱鄭容和昨晚（1日）在亞洲博覽館舉行演唱會《2023 JUNG YONG HWA LIVE 'ALL-ROUNDER' ASIA TOUR》香港站，粉絲帶同手燈到場支持，現場氣氛非常熱鬧。



鄭容和Encore足兩次，誠意十足。

鄭容和以《Jellyfish》一曲揭開演唱會序幕，亦有驚喜唱出《Checkmate》的中文版，誠意滿滿，他更一度心情好到拋咪又大叫「Hong Kong」。其後鄭容和即以一連串廣東話與大家打招呼，他講到：「大家好，我係鄭容和。你好？好耐無見，好掛住你哋啊，我愛你哋，我真係好掛住你哋。」哄得香港粉絲非常開心。他亦講到很久沒有訪港因此覺得很幸福，上次澳門見面會中答應大家會染粉紅色頭髮，這次他也履行了承諾。

鄭容和在昨晚演唱會中不時學翻譯講廣東話。

鄭容和及後唱出了《One Fine Day》、《For First-Time Lovers》和《Because I Miss You》的代表大熱歌，他全晚除了展示拿手唱功及樂器演奏外，他更努力學跳舞：「其實我以前跳舞有啲怕醜，但最近覺得好似跳得幾好，跳多10年好似會好勁，苦惱緊10年後要以唱跳身份回歸。」見到現場的應援，他感謝香港粉絲14年來的熱情，放話講到今年內要再一次到訪香港。

鄭容和與香港粉絲大合照。（IG/@jyheffect0622）

鄭容和走到台下與觀眾近距離接觸。（網上圖片）

鄭容和昨晚亦有翻唱好友林俊傑JJ的人氣歌《小酒窩》，大曬標準的發音外亦有邀請全場一同大合唱。他表示下次來港想在JJ舉辦演唱會的中環海濱演出，承諾會更努力準備。結尾部份，鄭容和不但走到台下與觀眾近距離接觸，他更驚喜兩度Encore，再次唱出《Would You Marry Me?》和《小酒窩》等三首歌曲，在熱鬧的氣氛中圓滿結束。

鄭容和在演唱會期間開直播，拍下香港粉絲準備的手幅應援。（IG/@jyheffect0622）