「富四代」鍾培生約Toyz台北對打話替天行道　開戰前精讀恩怨情仇

香港「富四代」兼前電競社老闆鍾培生和網紅Toyz（劉偉健），兩位香港人約戰台灣，7月5日於台北小巨蛋舉行「拳上 2023 終於之戰」。雖然熱度及不上2年前鍾培生和林作之戰，不過台灣方面也有頗多報道。



2年前鍾培生和林作之戰，不過今次換了人物。（資料圖片）

據知今次「拳上 2023 終於之戰」耗資1000萬港幣，也邀請號稱身價百億的鍾培生參與落場，遠比鍾培生和林作之戰之間的100萬獎金為高，而且租用台北小巨蛋着實也不便宜，再加上這次拳賽也加插了不少表演，有玖壹壹、高爾宣、郭書瑤、樂天女孩等台灣單位參與，可想而知規模一定不少！所以，今次《香港01》也派員到台北追訪這次盛事。到底鍾培生能不能如他所願擊倒Toyz？還是會反被Toyz K.O.？

今次表演單位有啦啦隊 樂天女孩。（袁志浩攝）

仲有香港人都熟悉嘅郭書瑤。（IG@yaokuo）

講起鍾培生和Toyz，為什麼他們會忽然「約出嚟隻揪」，還要約在台北？除可能因為Toyz早前因涉毒版判4年2個月而有地域限制的關係，也可能純粹是大會想換個環境搞搞新意思。

鍾培生和Toyz之間的「感情」，其實遠比鍾培生和林作來得久遠且深。翻查歷史，其實Toyz早在2012年就因為贏得英雄聯盟2012賽季世界大賽冠軍而聲名大燥，及後2014年就由「台北暗殺星」戰隊轉往「Hong Kong Esports」，即鍾培生的電競隊伍。

左邊嗰個係Toyz。（YouTube截圖）

有指當時Toyz在個人Facebook發文公布已離開HKE，並疑似暗示Hong Kong Esports（HKE）老闆逼自己打假比賽。據當時新聞，Garena也曾判處HKE新台幣20萬元罰款。HKE方表示Toyz違約私自離開戰隊，之後Toyz也因合約糾紛，在長達1年時間無法上場比賽或直播實況。到2019年Toyz出版自傳書《我是傳奇》，又再遭到鍾培生控告，判決須賠償鍾培生22萬港幣。

鍾培生在拳賽收取 1,000 萬港幣拳酬。

Toyz 先嗆鍾培生是一個不折不扣的富四代，只是一個敗家子。

鍾培生用四回合打贏林作。（資料圖片）

這次拳賽要說「出師有名」嗎？似有還無！情況就似是鍾培生和林作之戰一樣，雙方員是找個藉口「隻揪」，一齊做場「大龍鳳」罷了。但你說沒有娛樂性嗎？又不盡然，有拳賽睇，有歌聽，有話題，又可以打卡，可以同朋友玩返晚，老實說誰跟誰打又有咩所謂？

鍾培生說：「用男人的方式對決，透過比賽好好教訓Toyz，替天行道。」而Toyz則笑鍾培生是一個不折不扣的富四代，所謂拳賽的全勝往績也只是在做戲，終究只是一個敗家子。初則口角，繼而「動武」，也是「花生友」和網民樂於看見的。