身體最誠實｜李佳芯學會放開認工作放慢腳步：低潮反而係得着

全新健康資訊節目《身體最誠實》，逢周一至周三晚10點半翡翠台播映，節目邀來「腫瘤學巨人」莫樹錦醫生聯同3位女神李佳芯（Ali）、何沛珈及梁超怡擔任主持。節目每集會就不同健康問題提供飲食、運動、科研、藥物、醫療等多方面新資訊，包括不同器官的異常狀況，及如何預示可大可小的潛在毛病等。

節目邀來「腫瘤學巨人」莫樹錦醫生擔任主持。

今晚一集主題係腸道健康問題。

今晚（3日）播出的一集，主題是腸道健康問題。本集「Ali Says」，Ali分享了一個小朋友不願放手、顧此失彼的小故事，藉此傳遞「學會放開，唔等如放棄」的道理，Ali以自身經歷分享說：「我近來喺工作上的而且確係放慢咗腳步，但呢段時間反而做咗好多我想做嘅事，人哋眼中嘅低潮，對我嚟講反而係一種得着。」她續寄語大家：「今日覺得好緊要嘅事，到咗聽日就會變咗小事，今年再大嘅事，到咗出年就變咗故事，今日過得唔好講咩聽日，一於活在當下。」

Ali分享了一個小朋友不願放手、顧此失彼的小故事。

藉此傳遞「學會放開，唔等如放棄」的道理。

Ali亦分享了自身經歷。

更認為別人眼中的低潮，對自己來說反而是一種得着。

Ali真係好靚！

梁超怡今集走入球場找來熱愛籃球的羅天宇、許家傑、曾展望（GM）做「單腳跳」小測試，最終竟發現全部人有拗柴風險。莫樹錦醫生今集邀來香港中文大學醫學院院長陳家亮教授訪談，探討腸道微生態和大腸癌話題。至於明（4日）、後（5日）晚兩集，探討的主題分別是「基因與癌症篩查」和「肝臟」，想知道更多健康資訊？密切留意《身體最誠實》。