78歲陳欣健近況曝光偶遇張崇德　餐廳即興演繹英文情歌風采依然

撰文：邱愛霖
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現年78歲的陳欣健（Philip）縱橫娛樂圈多年，由警界撈到演藝界，能演能唱能導，更擔任過唱片公司及電台高層，相當犀利！陳欣健曾在周星馳電影《破壞之王》及《逃學威龍3之龍過雞年》客串演出，最出名的莫過於戲中一段演唱：「位元堂，養陰丸，好似太陽咁溫暖。」至今仍是經典。

陳欣健縱橫演藝界多年。（電影截圖）

陳欣健女兒陳早怡去年參加無綫（TVB）歌唱選秀真人騷《中年好聲音》，反而陳欣健則淡出幕前。日前歌手張崇德（Peter）更新社交網，竟於餐廳同陳欣健Jam歌！張崇德發文表示，當晚在餐廳偶遇陳欣健，陳欣健聽到張崇德唱歌，立即相認兼主動要求即興高歌一曲。

陳欣健在《破壞之王》中演唱養陰丸廣告歌，至今仍是經典。（電影截圖）

片中陳欣健西裝革履，依然風度翩翩，78歲之齡來說Keep得相當不錯，他雙手插褲袋，站在台上高唱英文情歌，歌詞洋溢綿綿愛意，令人聽出耳油。另一段片中，陳欣健與張崇德一齊Jam歌，由餐廳表演人員彈結他，兩人投入演唱，最後更互搭膊頭合唱，唱畢後全場歡呼。

陳欣健女兒（圖左）。（節目截圖）

張崇德親揭二人淵源，他透露30年前陳欣健是他和張崇基所屬唱片公司的高層，故兩人相識已久。網友大讚陳欣健寶刀未老，唱歌好聽，令人憶起他年輕時演唱養陰丸廣告歌的片段，又稱讚他好型，依然有警司風采。

許冠文是陳欣健踏入娛圈的伯樂。 (梁碧玲攝)

而張崇德上月初遇上車禍，載囝囝去考試路經青葵公路時，被一輛大貨車碰撞，釀成四車相撞交通意外，其車尾被撞至嚴重凹陷，幸好張崇德和兒子沒有受重傷。張崇德近況中顯得精神奕奕，看來確實毫無大礙。

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