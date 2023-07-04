Toyz爆鍾培生係變態　憶不堪回憶：佢想將佢靈魂擺落我身體度

「百億富四代」鍾培生約戰Toyz，《The Cage 拳上 2023終於之戰》明晚（5日）將於台北小巨蛋舉行，今日（4日）過磅記者會上早已瀰漫火藥味。過磅後拍照期間，鍾培生與Toyz對望了一眼後，就忍不住摑了他一巴，場面混亂險些變成群毆！事後Toyz接受《香港01》訪問，直言鍾培生是變態。



「百億富四代」鍾培生約戰Toyz，《The Cage 拳上 2023終於之戰》明晚（5日）將於台北小巨蛋舉行。（林迅景攝）

Toyz笑鍾培生只是靠屋企。（林迅景攝）

記者會上，Toyz接受《香港01》訪問說：「雖然我都唔係咩好人，但係經歷咗咁多嘢，鍾培生喺心入面個定義愈嚟愈低，人品評值一直都唔係好好，佢對外好似包裝得好好嘅富二代，但係私底下為人唔係嗰個樣。我同呢個人基本上冇可能做到朋友。」

鍾培生準備十足。（林迅景攝）

他又指出，這麼多年自己都沒有理會鍾培生，但鍾培生卻一直與他糾纏。他說：「佢一直都想紅，就黐住我，令大家識到佢。佢一直都講有冇人識佢最重要，佢喺我身上就做到呢一點。」Toyz又表示鍾培生控制慾很強。他說：「啱啱相識嘅時候，佢似係想將佢靈魂擺落我身體度，係有少少變態，例如用我fans page post一啲好personal嘅嘢。」

Toyz身型好fit。（林迅景攝）

提到「大家都不是好人」這一點，Toyz認為他是靠自己，而鍾培生就是靠屋企。他說：「呢條友都係靠屋企，所以當然屋企有錢唔係佢選擇，所以外界睇落好似富家子弟去恰白手興家嘅人。我細個窮開有啲骨氣，所以唔會臣服於呢啲金錢權威底下。」

鍾培生。（林迅景攝）

對於明晚拳賽，他就表示鍾培生相比起自己平日對練的拳手弱，所以不太擔心，而且口氣還十分大。他說：「可以打斷幾多條骨就幾多條骨，起碼要打斷鼻骨，行落台要流晒血嘅！上次聽講鍾培生冇KO就要畀一球，係咪？我收到風鍾培生最後都係走數。」