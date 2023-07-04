玉骨遙劇情｜1至40集結局劇透持續更新｜肖戰任敏相愛相殺好感人

內地劇《玉骨遙》由肖戰和任敏主演，是一齣古裝奇幻劇，講述架空世界一處名為「雲荒」之地，共同生活着空桑人族、鮫族及冰族，由空桑族統領大地，但鮫族及冰族一直虎視眈眈，企圖推翻空桑族。劇中肖戰飾演的空桑世子時影，跟任敏飾演的赤族郡主朱顏相愛相殺，二人亦師亦愛，朱顏命中注定會殺死時影，二人在重重陰謀下，要找出破解宿命的方法。

肖戰飾演時影。（劇照）

劇情持續更新

6集 時影出手助朱顏取七星燈

朱顏獨自一人來到星尊大帝墓，她執意取七星燈，重明看到朱顏真的來取燈，認為這是她自取滅亡，怪不了別人。重明為時影專門熬制了凝神湯，時影察覺重明有事情瞞著自己，他意識到有人進了星尊大帝墓地，匆匆趕來此處。時影看到朱顏即便傷痕累累也不放棄取燈的一幕，執意想要憑藉自己的力量救回世子殿下，眼見朱顏靈力即將耗盡，時影出手相助，讓朱顏成功取得七星燈。

5集 朱顏搜尋禮物作拜師之用

白雪鷺的舞姿令人誇讚，嬤嬤本想將望星使一職交給白雪鷺擔任，此時白雪鶯帶著僕人匆匆趕來，她表示自己用母妃留下的重明羽毛作為舞裙裝飾，如此可否能保住望星使的資格，嬤嬤認為兩人舞技都非常不錯，打算讓時雨殿下來定奪兩人誰來擔任望星使。因為朱顏拜託赤淵幫忙尋找一件拜師禮，赤淵為此單獨來到鮫人集市想要幫朱顏尋到真正稱心的禮物。

任敏飾演朱顏。（劇照）

4集 朱顏被認定是命劫之女

重明也認出琉璃花，認為朱顏就是時影的命劫之女，但是時影認為朱顏的生辰並非預言所指，而剛才朱顏也救了兩人性命，時影不顧重明勸說執意救下朱顏。待時影以至冷的西冷河為媒介，將純陽的靈力渡給朱顏後，朱顏成功度過危險蘇醒。朱顏認為自己瀕死之際能被時影救活，認為時影就是自己要找的世外高人。

3集 時影不肯直接殺掉朱顏

大司命察覺谷中有生人來過，詢問時影此事，時影對此予以否認。大司命離開後，時影將朱顏從幻想中放出，朱顏詢問花草有枯木逢春之術，對於人是否也一樣。時影並未回答此問題，反而將朱顏今晚的記憶消除，並將其親自送回房間。時影返回住處，重明認為朱顏是時影的命劫之女，理應直接殺掉，但是時影認為朱顏只是誤闖帝王谷之人，當年不可能做與自己相關之事，日後兩人也不可能相見。

肖戰是內地人氣偶像。（劇照）

2集 朱顏誤闖山後帝王谷

朱顏詢問九嶷山上的僕人，九嶷山可有上古不傳，可以突破陰陽之隔的秘術，大司命聽到朱顏的話，表示生死有命，若強行突破陰陽有違天道，也是修法之人的大忌。大司命看出朱顏是為好奇之人，提醒她不要擅闖九嶷山他處，尤其是山後的帝王谷。帝王谷是歷代帝后之陵，有白薇皇后的後土神戒鎮守，谷內還有萬古神獸重明把守，擅闖者有去無回。

1集 朱顏逃婚遇上愛人時影

霍圖部，赤族郡主朱顏被帝君指婚給霍圖部柯爾克親王，外面部落慶祝親王大婚，營帳內，朱顏以畫筆畫出自己畫像，並將畫像幻化成自己，打算自己暗中逃離。婢女勸說朱顏不要逃婚，但是朱顏不願嫁給一個自己不愛的人，執意逃婚。霍圖部柯爾克親王與赤族郡主朱顏婚禮之上突發沙魔，賓客四處逃亡，而此沙魔是真正的朱顏暗中操控，她利用沙魔毀掉自己的幻身，隨後迅速逃離霍圖部。朱顏中途意外看到師父時影，原來時影是受朱顏邀請前來參加婚禮。