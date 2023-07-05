全民造星5｜白水遭樂導多次侮辱　阿澤不願10強努力被抹殺

《造星 5》是非不斷。（資料圖片）

自稱《全民造星 5》導演嘅曾偉樂日前喺討論區出長文爆料，其附上大量對話截圖，狂數已出局嘅阿澤，指他在背後離間參賽者，又話阿澤並非「樂園工程師」；長文中，亦提出海外參賽者Kingstone（黄昱翰）被欺凌。

對於曾偉樂導演嘅長文，白水同阿澤都有回應。

白水曾遭《造星5》樂導侮辱。（資料圖片 ）

長文一出，Kingstone先否認被欺凌，並指參賽期間得到很多哥哥照顧； 隨後阿澤亦在IG限時動態表示：「好多事情唔講唔出聲，只係唔想事情發酵到一發不可收拾。」阿澤希望大家集中喺10強表演，認為佢哋嘅付出唔應該因是非而被抹殺，而黃鋒嘅努力更係值得被看見。

另一已出局嘅白水昨日（4日）亦在IG限時動態發文，指樂導（曾偉樂）曾在眾人面前侮辱自己，第一次是2月進行完60強自選項目綵排後：「你當住全部人面前用用我個名黎（嚟）笑，幫我改名，叫我X水？」另一次是《造星5》記者會前日，樂導與其他人正討論fans club名，見到白水嚟，在眾人面前表示「我諗到啦，你就叫X水啦，咁啲fans一見到你就會對你嗌 X（HI）水，係咪改得幾好啊X水？」 白水表示當即感到被侮辱同受到欺凌感覺，並曾向對方表示反感，但樂導之後多次在眾人面前叫白水「X水」 。