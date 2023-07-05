姜麗文憶情傷患抑鬱曾三度自殺　寫定遺書︰等過馬路想車撞向我

姜麗文（Lesley）一向是HAPPY GIRL，IG版面大部分相片都笑得相當燦爛，但原來8年前她曾因情傷患上抑鬱症。她既是演員與主持同時亦是唱作歌手，其實音樂對Lesley來說不只是夢想，更是她的救命恩人：她早前應邀分享過去十年患上抑鬱症的心路歷程，提到在她情緒最低落時，原來不只一次出現自毀念頭，「我回想其實有三次，很嚴重地考慮過或者試圖自殺。例如有一次我正等待過馬路，便會覺得『為甚麼你們駕駛得這麼好，為何不幫幫我撞向我呢！』最嚴重時真的寫了信，準備說再見。」



姜麗文（Lesley）一向是HAPPY GIRL，但原來8年前她曾因情傷患上抑鬱症。（IG：@lesleychianglove）

還好Lesley崩潰時，還有音樂相伴，「音樂絕對是我的救命恩人，第一次打算告別的時候我便寫歌，把情緒紀錄下來。這件事令我意識到，其實藝術或自己喜歡做的事，對我有很大的幫助。就算其他人放棄了我、沒人愛我、沒有人理會我也好，音樂永遠也在身邊。「我是因為失戀而觸發抑鬱症，但是當初甚麼也不知道，覺得失戀就是睡不著、不開心。但是過了幾個月愈來愈黑暗，無論發生甚麼事，就是不會感到開心，甚至信心與自我價值全失。」

其時的Lesley為了工作仍然強顏歡笑，但一停機又哭過不停，「在拍攝場地控制不到自己，我便知道很嚴重，需要找醫生幫忙」。這些年Lesley努力面對抑鬱症，情緒有高有低，幸而在她積極了解抑鬱症，以及近年開始服藥，就算仍會出現負面情緒，但已經學懂如何應對。

姜麗文（Lesley）靠唱歌療傷。（IG：@lesleychianglove）

Lesley分享自己面對低潮的一套心得：「我有兩個秘訣，第一是設立一個數字系統，與最熟悉的朋友或親人分享。當我不開心或是生病時，我不用說太多解釋太多，只需要用『四』、『七』或『二』等，他們也可以很快知道我的情況。」第二個秘訣是Lesley會用「擬人法」處理抑鬱症，叫它做Borat，「我把抑鬱症當作一個人，我當它是前男友，或者很不喜歡的朋友。每次生病時腦袋跟我說『你真的很醜』、『你真的不值得被愛』，我就可以不去想我的病，我可以想是這個人最壞、最喜歡說謊！」Lesley在影片亦提到她的父親、兄長與丈夫，如何一次又一次助她擺脫抑鬱症的控制，以及她作為抑鬱症患者的第一身感受，真摯感情令人動容。

姜麗文（Lesley）應邀分享過去十年患上抑鬱症的心路歷程。