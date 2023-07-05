王力宏獲批離婚爆前妻索千萬美金　李靚蕾反斥：公然說謊

台灣歌手王力宏前年底鬧婚變，遭太太李靚蕾毀滅式爆其私生活，令形容盡毀，演事業一度陷低谷。二人的離婚官司在美國、台灣兩邊進行，日前美國紐約法院的離婚訴訟判決出爐，判定兩人的離婚申請已獲准，但由於王力宏是原告，因此必需要替李靚蕾負擔約過百萬元新台幣的律師費用，惟雙方在判決後各執一詞，透過律師隔空開火，罵戰沒完沒了！

王力宏和李靚蕾在前年底鬧離婚。（ig圖片）

王力宏遭李靚蕾毀滅式爆其私生活，令形容盡毀，演事業一度陷低谷。（王力宏ig）

李靚蕾的律師陳建州表示：「王先生作為過錯方，必需賠償李小姐因他的過錯而產生的訴訟律師費用。」王力宏的律師葉偉即反駁：「法院並無認定王力宏先生在離婚事由上有任何過錯，而是兩造基於合法離婚協議書判准。」

對此，李靚蕾律師陳建州回應：「美國法院經審理後裁定，王先生作為過錯方，必須賠償李小姐因他的過錯而產生的訴訟律師費用，並不是如某週刊報導，因為王先生是原告，所以才需要負擔律師費用。請媒體查核事實後再報導，不要被有心人士利用，作為扭曲事實、誤導大眾的工具。」

王力宏律師葉偉立亦發表聲明：「很遺憾有人一直將過錯全部推給他方。王力宏先生在紐約法院提起離婚獲准，法院並無認定王力宏先生在離婚事由上有任何過錯，而是兩造基於合法離婚協議書判准，王力宏非常感謝美國法院成全，終於結束與李小姐在婚姻上的紛擾。」

李靚蕾斥王力宏公然說謊。（微博@李靚蕾）

二人再度隔空罵戰。（網上圖片）

葉偉立續指：「反倒是，李小姐依離婚協議書已經取得龐大財產，後續又於美國訴訟中另外要求逾千萬美金的鉅額主張，導致本件審理時間不斷拖長，惟其請求均遭紐約法院駁回。紐約法院在判決中也明白表示，李小姐另行在台灣提起訴訟、且故意將兩人婚姻問題公開訴諸媒體，亦是駁回其請求之原因。另關於家人的費用，紐約法院判決指出，由台灣法院作最終決定。」

李靚蕾對於王力宏律師的言論，再透過律師陳建州發出4點聲明，強硬反擊，「對於王先生連訴訟的事實和法律的判決都能顛倒是非黑白，做出這麼荒唐的莫須有的指控，實在感到不可思議。如果連司法的事實都能夠捏造，世界上就沒有正義可言了。」反斥王力宏在律師聲明公然說謊，扭曲事實的行徑已經觸法，「過錯方竟然還可以這麼囂張的公然造謠，捏造事實欺壓受害者，天理不容。」

二人育有兩女一子。（李靚蕾ig）

李靚蕾委任律師陳建州回應如下：

1. 首先，王力宏先生和李靚蕾小姐是合意協議離婚，雙方於2019年簽署離婚協議後，共同提交美國法院，近日獲得美國法院准許。

2. 美國法院判決，王力宏先生作為過錯方，必須賠償承擔李靚蕾小姐因為他的過錯而產生的律師費用，這是法院白紙黑字，寫明的事實，無庸置疑，不容任意扭曲。

3. 由於李靚蕾小姐至始至終都主動放棄爭取任何屬於王先生之財產，所以李小姐並沒有，因為離婚而取得王先生任何一毛錢的財產（就連王先生於2021年12月20日左思右想的道歉文當中，所稱「你們住的房子我會過戶到你名下」，那棟房子，現今也依然在王先生的名下，並沒有過戶給李小姐）。

4. 李靚蕾小姐也從來沒有「於美國訴訟中另外要求逾千萬美金鉅額」的主張。「本件審理時間不斷延長」的真實原因，是因為王力宏先生於2022年7月6日美國官司敗訴後，於2022年8月5日向美國法院提起了上訴，並於2022年8月31日向美國法院提起了不願依照協議支付家人扶養費內容之聲請。