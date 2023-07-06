亞洲糖王千金郭惠光身家逾2800億　一改低調開小紅書宣傳旗下酒店

馬來西亞首富郭鶴年以經營白糖業起家，有「亞洲糖王」之稱，身家超過2800億，他在港投資業務眾多，包括豪宅、商場、酒店等，當中香格里拉酒店亦是其家族產業，現時交由二房長女郭惠光打理。現年46歲的郭惠光現時是香格里拉酒店集團董事長，過往一直非常低調，但近年就積極經營內地社交平台小紅書，大方分享工作、日常生活、家庭等等，又有大談育兒心得、餐枱禮儀等等，憑親民不做作的作風成功吸引超過20萬粉絲關注！



馬來西亞首富郭鶴年。（視覺中國）

郭惠光現時是香格里拉酒店集團董事長。（小紅書圖片）

郭惠光在馬來西亞出生，香港長大，早年曾到美國留學，是哈佛大學的高材生。畢業後郭惠光曾在摩根大通工作，隨後進入家族企業工作，更成為家族產業香格里拉酒店的「揸Fit人」，絕對是有家底又有學識，2018年被福布斯選為亞洲最有影響力的25位商業女性之一。雖然郭惠光貴為豪門千金，但私生活非常低調，直至近年才開設小紅書帳戶，積極開拓內地市場。

在小紅書坐擁超過20萬粉絲。（小紅書截圖）

體驗做一日酒店前線員工。（影片截圖）

郭惠光不時分享「董事長的家庭生活」、「香格里拉掌門人」等主題影片，又曾拍片分享體驗做一日酒店前線員工，她親力親為執房、清潔洗手間、鋪床、做前台等，感受前線員工的工作，毫無豪門千金的架子。曾有內地網民偶遇郭惠光，她亦大方除下口罩合照，盡展親民一面，不少網民都大讚她氣質出眾，又靚又叻！而郭惠光老公吳繼霖亦出身豪門，是公仔麵大王周之軒的外孫，同樣是哈佛大學高材生，兩人郎才女貌，相當登對！

幸福！（小紅書圖片）