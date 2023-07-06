鍾培生大戰Toyz　保錡、193現身表示唔敢挑機MIRROR：high親唔好

《拳上Tha Cage 終於之戰》鍾培生大戰Toyz落幕，最後由鍾培生TKO勝出，除一些台灣本地嘉賓之外，原來ERROR的保錡和193都飛到了台灣睇騷。



保錡話落場一定揀阿Dee做對手。（林迅景攝）

保錡接受《香港01》訪問時，表示今次到台灣是要睇孫生打拳之外還另有目的。他說：「主要係想睇佢打完之後，邀請佢拍我下一個新歌MV。」被問道有沒有練好國語，他就以「唔咸唔淡」國語回答：「其實國語來說呢，都可以一點點的，普通，er，溝通就可以的⋯普通話來說呢。（突然轉返廣東話channel）講歪少少就可以啦。他們應該都明。」

鍾培生同Toyz對打。（林迅景攝）

一場去到台灣有沒有認識一下台妹？他回答：「冇呀，而家台北係文青地方。」說回拳賽，他坦言有興趣打拳，說道：「有呀，如果唔跑步，我有諗過係咪打拳。」如果揀一個ERROER成員對打？他笑言會揀阿Dee，說：「因為佢最渣。我贏嘅機率最大。」

想不想到台灣發展？他回答自小就會寄自薦信，只是最後都沒回音。出道時曾有人說他似汪東城，他就笑言：「似八兩金多啲係咪呀？汪東城我就唔敢認。」

193話唔敢搵MIRROR做對手：「都係唔好提佢哋，唔係好熟，因為MIRROR太多fans，ERROR冇咩fans，任打都得。」（林迅景攝）

另外193也有到場，他接受訪問時也表示如果上場打拳賽的話，也不會揀MIRROR做對手，他說：「可能我哋ERROR 4個打就得，MIRROR就唔好啦，high親少少，佢啲fans都會⋯都係唔好提佢哋，唔係好熟，因為MIRROR太多fans，ERROR冇咩fans，任打都得。」看來他和保錡的口吻相當一致。

他也表示，如果有幾百萬酬勞的話也非常願意上台打拳。他說：「有幾百萬叫我上台死都得，我個人好平。幾十萬就唔得，因為一兩個廣告都唔止呢個價錢。