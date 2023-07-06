李玟去世｜出爐金曲歌后發文悼念CoCo　曾參加歌迷會自薦做師妹

女星李玟（COCO）在5日驚傳輕生離世，享年48歲，震驚演藝圈。

李玟驚傳輕生離世震驚演藝圈。（IG@cocolee）

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2023年出爐金曲歌后A-Lin自出道以來多次公開分享自己是李玟（COCO）的歌迷，今日她（6日）在社交網發文悼念COCO，並表示：「那年見到妳，我緊張發抖的跟妳說，我有參加過妳的歌友會。現在的我也發抖著聽著妳的歌，願妳一路好走。謝謝妳的音樂，妳的樂觀，影響好多好多歌迷朋友，我們永遠想念妳！Rest in peace！」

2023年出爐金曲歌后A-Lin發文悼念CoCo。（IG@lulin168）

另外，A-Lin去年推出卡帶版實體專輯《LINK》時透露，她以往在卡帶中，唱片公司往往會附上回函卡，或加入一些小驚喜，當時還未出道的A-Lin看到CoCo李玟的專輯回函寫著「希不希望成為李玟的師弟妹？」直呼：「我當然想成為她的師妹。」因此立刻填寫回函寄回SONY音樂，結果石沉大海，當時沒有成為CoCo的師妹，想起這段童年趣事，她笑說：「沒關係，我現在就在SONY音樂，SONY還幫我出卡帶，這些往事就讓它一筆勾銷吧！」

A-Lin一直願望成為CoCo的師妹。（IG@lulin168）

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