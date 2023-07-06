李玟CoCo去世｜2023年娛樂圈已有11位離開我們　心痛與震驚交織

李玟今日突然傳出自殺離世消息，其家姐證實死訊，指她於數年前不幸患上抑鬱症，經過長時間與病魔鬥爭，惜近日病情急轉直下，於7月2日在家中輕生，送院後一直昏迷，經醫院團隊努力搶救及治療，最終於7月5日返魂乏術，與世長辭。

娛樂圈在2023年發生了不少大事，最悲痛的是又一位藝人名人離我們而去，數起來今年已有超過10位藝人前輩離我們而去。

李玟離我們而去。（IG@cocolee）

香港著名音樂家顧嘉煇於今年1月3日在加拿大逝世，享年92歲。顧嘉煇在1970年代初期至1980年代中期是他的事業巔峰期，擅於作曲、編曲以及指揮，曾創作過無數膾炙人口的經典粵語金曲，亦曾經栽培過不少歌星。他與黎小田、許冠傑被視為香港早期粵語流行曲的奠基者之一。顧嘉煇自1990年代開始淡出香港樂壇，移居加拿大溫哥華過住半退休的生活，專注繪畫藝術。

陳萬雷（影片截圖）

港產片綠葉演員陳萬雷於2022年12月23日，因感染新冠肺炎離世，終年78歲，其家人在今年一月初證實消息。據陳萬雷的家人表示，陳在內地生活，感染新冠肺炎三天後離世。陳萬雷首部接拍的電影為王家衛執導的《墮落天使》，戲中飾演金城武的父親，獲提名《第15屆香港電影金像獎》最佳新演員，之後參演了廿多部電影，包括《花樣年華》、《97古惑仔戰無不勝》、《三五成群》、《男歌女唱》及《新紮師妹2》等，最後一次演出為陳果執導的《三夫》。

Uncle Ray（FB@Ray Cordeiro）

有「樂壇教父」之稱的葡萄牙裔DJ Uncle Ray（Ray Cordeir，郭利民）於今年1月13日離世，享年98歲。2021年5月底，Uncle Ray正式榮休，為致敬這位音樂巨人，逾12位實力歌手包括陳潔靈、倫永亮、杜麗莎、夏昭聲、蘇永康、葉振棠、區瑞強、露雲娜等，於紅館舉行「Uncle Ray榮休盛典演唱會」，以經典金曲向他致敬，當年更打破89歲的胡楓於6月開個唱紀錄，成為最年長開紅館騷的演藝人。而近年他身體抱恙，去年更曾因中風入院。

蔡天鳳。（IG：@xxabbyc）

譚仔米線創辦人的媳婦，28歲名媛蔡天鳳（Abby Choi）慘遭肢解烹屍案震驚各界，案件至今已拘捕七人。

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