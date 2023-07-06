李玟去世｜曾幫7旬老人買橙仲額外俾錢　善心爆棚助老人回家過年

華語樂壇天后李玟（CoCo）昨 （5） 驚傳死訊，終年48歲，其胞姊李思林在社交平台已證實該消息，震驚兩岸三地娛樂圈。CoCo除了在舞台上能歌善舞之外，私下的他更是一位孝順又有愛心的人，在2016年的她就曾幫助7旬老人家買橙，好讓老人家能回家過年，此舉動感動不少人。

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李玟為人相當有愛心。（李玟微博圖片）

在2016年的時候，有志願者在長沙做公益活動的時候，眼見有一位年過7旬的老人家冒雪擺攤賣橙，當時即將迎接農曆新年，而老人家沒有將橙賣完，就無法回家過年。而有志願者就將這個消息上貼在網上，然後CoCo就得知該消息，更立即叫媽媽同姐姐去到現場幫老人家買了好幾十袋橙，還給了對方2000元人民幣。她除了幫老人家買橙之外，還利用節目呼籲更多人去幫老人家，最終老人家亦順利將橙賣完，能夠回家過年。

李玟幫助老人家買橙。（影片截圖）

CoCo的愛心感動不少人，甚至有網友爆料指出，在去年錄製音樂節目《聲生不息》的時候，她在長沙見到有老人家推車賣鐵板豆腐很辛苦，於是她就買下所有豆腐，還請路人一起吃，為人相當善良。

李玟還給了老人家2000人民幣。（影片截圖）

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