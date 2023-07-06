Angelababy再靠喊戲挽回演技口碑？　單眼含淚獲封「仙女落淚」

Angelababy（楊穎）主演的兩套劇集《暮色心約》與《塵緣》近日相繼開播，雖然反響遠不如同期首播的《玉骨遙》，以及已播出逾半個月的《長風渡》同《偷偷藏不住》，但關於Angelababy演技的話題不時登上微博熱搜，因而引起熱議。



《暮色心約》是Angelababy與任嘉倫合作的現代劇，她在劇中飾演一位心理咨詢師；《塵緣》則是同馬天宇搭檔的古裝仙俠劇，兩套劇中Angelababy都有喊戲，前者演繹的是在勸說跳樓男子時，想到爸爸的經歷而共情，因而紅了眼眶，但同時又要保持冷靜，於是Angelababy單眼含淚，再自然滴落，被網友封為「仙女落淚」，隨即以「楊穎一滴淚演技」登上微博熱搜；而後者演繹的是面對心愛之人一夜之間要迎娶別人，遭遇情感背叛後與之當面對峙，Angelababy雙眼飽含淚水，手握寶劍刺向對方，痛心卻要強忍眼淚，內心支離破碎，便衍生了「Angelababy新劇眼中含淚」以及「Angelababy哭戲有進步嗎」等話題，引起網友討論。

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自從2016年Angelababy與鍾漢良主演的古裝劇《孤芳不自賞》播出後，她的演技就飽受詬病，直到2020年以配角出演網劇《摩天大樓》，在劇中的喊戲獲得不少網友大讚進步，挽回了些許口碑，而此後，Angelababy所出演的劇集幾乎都會以「喊戲」做話題，好似去年推出的《風起隴西》中，她與白宇別離的一幕也被封為「珍珠落淚」。

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雖然Angelababy比起當年演技有所進步，但面對多個喊戲相關話題，不少網友都表示難以認同：「熟悉的先瞪大眼珠子」、「像極了抄作業沒抄對的樣子」、「明明是空洞的，根本無法共情，閉眼誇嗎」等。

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