王嘉爾上海酒吧隊茅台掀熱話　皺眉拍酒樽似乎未能飲盡興

王嘉爾（Jackson）近年事業風生水起，紅遍全球，所到之處必定萬人空巷，一舉一動都能掀起熱話，且不時與粉絲零距離互動，毫無架子，深得大眾歡心。



王嘉爾人氣高企。（IG@jacksonwang852g7）

日前，有網友曝光王嘉爾在6日晚於上海酒吧的短片，他身穿黑色背心，戴著黑超，一手拎著茅台豪飲，酒順著下巴滴落頸部也毫不在乎，引起全場歡呼。其後不知道是酒所剩無多抑或樽口被控制倒酒量的兩粒小球塞住，王嘉爾多次用手拍拍酒樽之後繼續暢飲，圍觀群眾紛紛用手機拍低，更不停起哄：「來啊來啊！來來來！」氣氛高漲！最後實在滴不出酒，王嘉爾還搖搖頭，似乎未能飲盡興。

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其實王嘉爾早在訪問中表示喜歡飲白葡萄酒及茅台，且遺傳了爸爸「千杯不醉」的酒量，飲再多都不會面紅，更曾公開拍片指會在睡前飲茅台，幾個月前在海灘休憩時，也有茅台的蹤影，當時也引起熱話，感歎他酒量驚人！

王嘉爾曾公開表示睡前會飲茅台。（視頻截圖）

有指當晚是「白米範家族演唱會」的After party，同公司藝人Amber（劉逸雲）也在場。RYCE白米範成立於2021年，旗下版權涵蓋王嘉爾Jackson Wang、Amber、Tablo、PSY.P等知名藝人。