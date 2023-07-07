余思霆飛台灣睇鍾培生Toyz拳賽有靚仔猛男傍住　真正身份係？

鍾培生和Toyz的拳賽吸引到不少台灣KOL、幕前，甚至ERROR的保錡、193和余思霆都由香港飛到台灣睇騷。現場可見，其實余思霆並非單獨前往，而是有兩位高大威猛的男性陪同。日前（06/07）余思霆接受《香港01》訪問時就透露了他們的真正身份。



其實余思霆出現喺台灣真係唔出奇，因為余思霆本身就係台灣人。（資料圖片）

余思霆接受《香港01》訪問時表示，今次睇騷陪伴左右的靚仔猛男，其中一位是他的哥哥。她回答：「同阿哥去，因為阿哥以前很喜歡打遊戲 ，所以一直都有follow 鍾培生和 Toyz。我剛好也認識Derek，所以就陪哥哥去看比賽。」

余思霆着小背心短褲，一身標準「台妹穿搭」。（資料圖片）

原來呢兩位係余思霆哥哥同埋哥哥的朋友。

至於另一位，她表示是哥哥的朋友，說：「他是去看辣妹的，你看他帶了望遠鏡，哈哈。」記者開玩笑，表示以為他們其中一位是她的新男朋友，她就大感無奈，說：「不是我身邊的所有男性朋友都會是男友...」 記者表示大家很自然會先入為主，她就回答：「...我真的會被你們寫到找不到男友，幸福都是給你們嚇跑的！ 沒人敢靠近了，哈。」即是暗示自己單身！

余思霆真係好正。

訪問中，她還大爆哥哥玩在單身中。她說：「我哥哥？他是去給辣妹看的，不是去看辣妹的，哈哈。他就很帥很高，有沒有很多女生追我就不知道了，但我哥蠻挑的。」