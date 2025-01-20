萬千星輝2024｜龔嘉欣無奈經常被老屈：只需一個「知情者」變新聞

龔嘉欣憑《企業強人》奪得《萬千星輝頒獎典禮2024》最佳女主角！入行17年終奪得「視后」寶座！

龔嘉欣憑《企業強人》奪得《萬千星輝頒獎典禮2024》最佳女主角！入行17年終奪得「視后」寶座！（陳順禎攝）

01娛樂節目《摸杯底》今集邀請無綫熱播新劇《靈戲逼人》女主角龔嘉欣（Katy）做嘉賓。在新劇內，龔嘉欣飾演花旦女鬼「雲柳芳」，展開與音樂人「丁一駿」（張振朗飾）淒美人鬼戀故事。龔嘉欣自出道起就經常離不開「緋聞」與「不和」兩個詞語，好像她和任何男藝人拍劇都會傳緋聞，和任何女藝人做對手戲，到頭來就會演變成不和，節目內她就澄清沒有與陳瀅不和。



龔嘉欣暢談娛圈是非。（葉志明攝）

緋聞多到數唔清

林柏希問道：「當然我唔會問你有幾多段感情。」龔嘉欣回答：「你問我，我都唔會話畀你聽，都只係會講假嘅畀你聽，哈哈。」林柏希又反問：「有冇10段咁多？。」龔嘉欣：「數唔到，我意思係而家計唔到。」

龔嘉欣到陳凱琳家拜年，大合照時紅衣男友與嘉欣貼到實一實。（IG@kungkaty）

據最近一次統計，龔嘉欣入行起共傳出過最少11單緋聞，分別有關楚耀、補習天王男友趙永康、周國賢、許家傑、沈震軒、吳業坤、張振朗、黃宗澤、郭俊豪、馬來西亞富二代Bryan，唯一一單雙方都承認的戀情就是與鄧健泓。最新的緋聞就是靚仔日藉甜品大師松岡哲也。

龔嘉欣也坦言，現時感情生活會盡量低調。她說：「我覺得結婚就會公開。會呀，我係會結婚（嘅人）。」林柏希追問：「你係會結婚？」龔嘉欣回答：「你問我會唔會結婚，我都唔知我會唔會結得成！我都想生仔，我好鍾意小朋友。」

龔嘉欣：「如果我哋每一單新聞都要咁執着，我覺得你做咩要令到自己咁唔開心。」（葉志明攝）

她表示，現時對結婚或是婚後生活沒有幻想。她說：「成日嗰個年紀就會幻想嗰幾年之後，嗰幾年之後又結唔成，跟住幾年之後結唔成，你又會再『吞』遲幾年，所有冇意思，我唔會再講啦。我唔會再講打算幾年，冇呢樣嘢。結婚好容易，但係你要搵嗰個係咪真係可以同你行落去嘅人。」可能是她已經怕了被公開戀情後，突然間有一日分手後又再被重提吧。與其是這樣，倒不如結婚那一刻才公布，才更簡單直接。

龔嘉欣坦言自己經常「惹是非」。（葉志明攝）

不和傳聞有真有假！

話鋒一轉，兩人就談起了「不和傳聞」，林柏希坦言龔嘉欣是一個甜美可愛的女生，不解為什麼經常有不和傳聞傳出。龔嘉欣就表示可能跟早年自己不愛澄清傳聞的習慣有關。她回答：「我覺得應該出聲先啱，唔應該唔出聲。而家諗返起，無論係不和又好，緋聞又好，我應該出聲，講係與唔係，而唔係由佢（傳聞）過咗去。（傳聞）過咗去就會發酵咗。我而家都有諗，當時直接講出嚟，係與唔係，可能咁會好啲。」

龔嘉欣透露「不和傳聞有真有假」。（葉志明攝）

澄清同陳瀅冇不和

這時候林柏希就問道：「有幾多成真，幾多成假？」龔嘉欣的回答也十分坦白，她說：「我都唔知，你要問返邊一單。不和梗係有真有假啦。我覺得，所有新聞都有真有假，就算解釋都會被加嘅故事同埋角度，去令佢豐富啲。」

用一張相真係可以寫到故仔，呢張相真係令人有無限聯想。（資料圖片）

龔嘉欣在去年被指與陳瀅不和。當時陳瀅憑《美麗戰場》爭視后，但同時她的新劇《新四十二章》就被煞停兼抽起，更被指兩人在《萬千星輝頒獎典禮2022》面左左沒有交流。2020年《大醬園》播出的時候，龔嘉欣也被傳與劇中女主角朱晨麗鬧不和，疑似隔空鬧戰。

2020年《大醬園》播出的時候，龔嘉欣也被傳與劇中女主角朱晨麗鬧不和，疑似隔空鬧戰。（劇照）

龔嘉欣演技愈嚟愈好。（葉志明攝）

她也解釋與陳瀅的不和傳聞實屬笑話一則。她說：「我哋嗰日傾完都喺度笑，大家都喺度講：『好搞笑，點解咁樣。』只不過呢一面係冇人寫，冇人會寫好嘅嘢，只係會寫一啲是非，簡單嘅就唔會有人寫。」

龔嘉欣與林柏希好老友。（葉志明攝）

龔嘉欣「睇化晒」

她也看得十分透徹，暗指有不少傳聞都有可能是無中生有。她說：「以前可能要一張相先可以作到個故仔，但係而家只需要一個『知情者』或者『網友話』，佢就可以變成一個新聞，我會覺得：『嘩，有啲驚喎。』」她直言，除非傳聞傷害到別人，否認就不想解釋太多。她說：「如果我哋每一單新聞都要咁執着，我覺得你做咩要令到自己咁唔開心。」

除了演員這份職業，龔嘉欣還是一個資深的「生意人」，原來已經進軍飲食界多年。她透露是受到家庭的薰陶，從小耳染目濡關於做生意的思想。而主持人繼續追問，這麼多年做生意是盈是虧？她鬼馬地回答：「有賺㗎！歡迎大家搵我合作！」

監製：許栢倫

導演：林志龍

記者：鄭雅雯

拍攝：林志龍、趙錦添、潘樂文、吳梓翹

剪接：葉思雅