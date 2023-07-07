BrightWin演唱會 | Bright讚粉絲可愛　Win喜同港人合作：好專業

憑藉泰國大熱BL劇《只因我們天生一對》（2gether）系列走紅的兩位主角Bright（Bright Vachirawit）、Win（Win Metawin）繼今年2月後再度訪港，將於8日在亞洲博覽館舉行《Side By Side Concert Tour In Hong Kong》演唱會，對於半年內二度到港，想不到兩人竟有些緊張，Bright直言：「今次另一種緊張，因為不是fans meeting，而是演唱會形式，有樂團同dancer，希望同fans一起慶祝。」



Win同Bright透露這個tour會去很多國家，現尚在確認階段。（葉志明攝）

其實Win同Bright已經合作了3、4年，他們透露有一段時間更是每日都合作，因此早已默契十足，不用講已經知道對方想表達什麼。而對於是次演唱會，Win表示每次去不同的國家演出在內容方面都會有改變，Bright就預告：「特別揀了在泰國同日本都未唱過的歌，以及好耐未唱的歌，大家睇騷就會知道了。」

Win同Bright早已默契十足。（葉志明攝）

Win主演的新戲《Parallel Skies》來港取景，於港九各地趕拍新片，談及是否習慣香港的工作節奏及生活時，他笑言：「開始習慣，覺得自己好似變成本地人一樣。」據悉，Win大概會停留三個禮拜左右，期間或為往返於香港同泰國。而Bright將在9日離開，但一星期後又會再度到港出席品牌活動。

Bright最近為新戲留長髮、釘耳窿。（葉志明攝）

雖然Win同Bright多次合作，但基本都是偶像劇，如果再有機會一起拍戲，兩人希望能有其他題材：「動作片，或者互相不喜歡對方。」至於音樂方面，Bright想同The weeknd合作，Win則是Justin Bieber。Bright的新歌也將於一個月之內推出。

Win同Bright尚未有合作唱歌計劃。（葉志明攝）

對於香港的難忘事，Bright表示：「上次四人一起來香港舉辦fans meeting，大家都很可愛、熱情，是一次難忘的經驗。」Win也附和道：「因為上次的香港粉絲見面會見到很多粉絲，留下了深刻印象，希望可以快啲返來香港，且同香港人合作感覺好好，因為好professional（專業），亦都很nice（友好）。」

Bright稱正在計劃個人fans meeting，而Win曾舉辦過，並大家可以留意他接下來會去哪裡。（葉志明攝）