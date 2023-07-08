張栢芝當年因失戀暴瘦狀態差　向華強激讚有潛質力捧成金像影后

向華強與向太陳嵐作為圈中出名的製作人，過往曾捧紅不少藝人，包括周星馳、李連杰、張栢芝等，但後來栢芝激嬲了向華強和向太，向太更對外宣稱永不錄用栢芝。不過其實當年是向華強一手將栢芝捧上金像影后之位，早前向華強就拍片分享當中故事，大爆當年為了鼓勵失戀的栢芝，在一年內給了她兩部大製作！



向華強拍片分享當中故事。（影片截圖）

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向華強大爆當年栢芝失戀後狀態好差：「整個人瘦的很厲害，那時候她也是在這個電影事業裏邊，還是不穩，可是我們覺得她是有潛質的，是吧。演技啊各方面啊都有條件，不要浪費。那那年呢就是我特別請一個爾冬升，第二個大導演是杜琪峯，一年之內要捧她，給她兩部大製作。那爾冬升呢，就拍了一部叫《忘不了》，跟那個劉青雲，第二部是那個《大塊頭有大智慧》（《大隻佬》），那這部戲也是我們一個非常大的製作，劉德華，結果這兩部戲在當年金像獎都拿獎。」

《忘不了》。（劇照）

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2002年初栢芝與謝霆鋒傳出緋聞，至年中間接承認分手，其後謝霆鋒與王菲復合，有指栢芝因分手深受打擊。栢芝在《忘不了》中作為繼母，日捱夜捱又要養埋未婚夫（古天樂 飾）車禍身亡而遺下的兒子，戲中雖然沒有煽情對白，但栢芝的堅強、善良、勇敢都令觀眾留下深刻印象，更憑此角在2003年登上金像獎影后寶座。不過同年栢芝亦憑與劉德華主演的《大隻佬》入圍角逐影后，最後《大隻佬》奪得最佳電影獎、最佳編劇獎及最佳男主角獎，同樣成績斐然！