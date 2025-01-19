萬千星輝2024｜龔嘉欣演死屍瞓喺地板成晚：個身凍到喺度震｜專訪

龔嘉欣憑《企業強人》奪得《萬千星輝頒獎典禮2024》最佳女主角！入行17年終奪得「視后」寶座！

龔嘉欣奪得《萬千星輝頒獎典禮2024》最佳女主角「視后」。（資料圖片）

龔嘉欣奪得《萬千星輝頒獎典禮2024》最佳女主角「視后」。（資料圖片）

龔嘉欣奪得《萬千星輝頒獎典禮2024》最佳女主角「視后」。（資料圖片）

每個演員總會經歷過熬夜拍戲等的辛苦事，龔嘉欣登上《摸杯底》訪談節目時，就直言最辛苦的一次就是參演《怒火街頭》時，要扮死屍躺在地上瞓足成晚。



龔嘉欣登上《摸杯底》訪談節目，與林柏希一齊摸杯底偈心事。（葉志明攝）

龔嘉欣說：「我個角色係做一個妹妹，講我意外畀個玻璃插到條頸跟住死咗。我好記得我瞓喺個地下失血（流好多好多血），大家要查案就會影到我條屍體，我真係瞓咗喺度成晚。」

龔嘉欣扮死屍。（《怒火街頭》截圖）

劇情講龔嘉欣意外被玻璃割斷頸動脈而死。（《怒火街頭》截圖）

她表示，相隔了12年之後還清楚記得，自己當晚是穿着背心短褲。她說：「戲入面我着背心短褲，我真係喺度（凍到）震，跟住我同自己講唔好震，但係因為好凍，個地下又更加凍，同埋佢淋咗好多血漿，啲血漿又係凍嘅，我最記得我成個背脊，手都係。之後啲工作人員問我：『你係咪好凍？』仲畀咗條白毛巾冚住。」林柏希這時候就開玩笑說：「好似屍體咁，哈哈哈。」龔嘉欣：「不過我都多謝佢嘅。」

龔嘉欣演技備受認同。（葉志明攝）

憑《殺手》和《香港愛情故事》成為「馬來西亞最喜愛TVB女主角」及「最受歡迎電視女角色」雙料視后的龔嘉欣，早年出道時演技已被不少人看好，例如《盛裝舞步愛作戰》和《誰家灶頭無煙火》，她在劇中的表現也受到觀眾認同。