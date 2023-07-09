港姐終極面試｜傳Juilana、賀怡雯贏到開巷　將出埠拍泳裝外景

《2023香港小姐競選》經初步遴選後，已有26位準佳麗己晉身「終極面試」。上星期淘汰了4位而今個星期日播出的一集也將會再淘汰其中4位，即最終就只會剩下18位香港小姐。



入圍的22位佳麗，之後再淘汰4位。 （《2023香港小姐競選》終極面試 / 截圖）

近日有消息流出，當中王怡然（Lynn）、王敏慈（Lovelle）、賀怡雯（Lea ）、莊子璇（Hilary）、潘明璇（Michelle）和郭珮文（Juliana）幾位大熱已通過了「終極面試」，直入決賽成為應屆的《香港小姐競選》佳麗。下星期她們更將會起行遠赴到越南，為泳裝節目拍攝。

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王怡然面對傳媒相當淡定﹗（葉志明攝）

21歲來自江蘇的王怡然（Lynn），因甜美長相被封為「Cute版阿Sa」視為大熱之一。

就連名模陳嘉容都讚王敏慈（Lovelle）靚。（截圖）

賽前大熱8號的王敏慈（Lovelle）就連名模陳嘉容都讚她靚。王敏慈直認遞交的相片有修改過，她說：「修圖，這是肯定的，很正常。」

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賀怡雯（Lea）在內地大熱。（截圖）

當中有身材高䠷的賀怡雯（Lea）在內地大熱，人氣拋離「翻版范冰冰」王敏慈！Lea除了有「翻版王祖賢」的美譽外，更獲網民大讚像安妮夏菲維（Anne Hathaway）！

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莊子璇被封「港版IU」。（資料圖片）

莊子璇今年21歲，香港讀書，跟師姐馮盈盈一樣讀營養學，外表甜美且青春無敵，極具冠軍相，看來她絕對可以入圍，兼衝擊三甲，隨時成為「馮盈盈2.0」。莊子璇社交平台不乏私生活靚相，除了不吝惜身材之外，其風格加純情樣子也有點像韓國女神IU。

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潘明璇（Michelle）都係大熱。（截圖）

來自新加坡的潘明璇（Michelle），參選初期已被傳媒封為「火辣學霸」。無他的，因為妹除了身材火辣之外，更是是香港大學財經系碩士，還參加過2018年新加坡小姐和2019年國際中華小姐。

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Juliana（葉志明攝）

上一集節目「終極面試」中，Juliana就因為一頭金髮和身材吸引到觀眾目光。曾志偉當時更直言：「我都唔記得睇面形，行出嚟我只係睇到57號。」現年21歲的郭珮文（Juliana）報稱是一名時裝網店店主。

曾志偉就直言：「我都唔記得睇面形，行出嚟我只係睇到57號。」（《2023香港小姐競選》終極面試 / 截圖）

當主持6號問Juilana，覺不覺得健康身形是優勢，她就突然啞口無言。（《2023香港小姐競選》終極面試 / 截圖）