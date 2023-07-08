韓國醫生評選整容範本TOP 6　Jennie@BLACKPINK都輸畀佢只排第二

韓國是有名技術專業的整容大國，不少人都會以藝人明星的外貌作為範本「修補」一下。節目《TMI NEWS》曾請來一班整容醫生選出最受歡迎的6個範本，近年主走歐美風的BLACKPINK Jennie亦有上榜但卻仍僅次於誰呢？



IVE張員瑛出道起已有「小全智賢」之稱。（網上圖片）

第6位：IVE張員瑛

張員瑛是近年韓國最紅的女團代表之一，她的五官長得非常精緻，獲讚有全智賢和金喜善等美女演員的影子。醫生大讚張員瑛洋娃娃般大眼睛及飽滿的臉頰，特別適合可愛造型，同時又能自由轉換成熟風格，難怪大受歡迎。

吳漣序是唯一上榜的女演員。（網上圖片）

第5位：吳漣序

吳漣序出道前就是有名的清秀女神，擁標準鵝蛋臉外，五官亦尤其分明，但起初曾因化妝較成熟而被質疑整容。醫生一致認為吳漣序的鼻子線條完美，同時結合直線鼻及矮鼻的優點，高挺同時不會太突出。

秀智的外貌最受家長歡迎。（網上圖片）

第4位：秀智

秀智自女團時期已以美貌聞名，給人初戀鄰家的感覺同時充滿時尚感，從側面可見她由額頭延伸至下巴的線條都非常完美。整容醫生表示秀智的外貌是最多媽媽的心水，不少人都會前來要求醫生將女兒打造成秀智一樣。

允兒的天生笑眼原來難以後天加工。（網上圖片）

第3位：少女時代允兒

允兒也是韓國的天然美女代表之一，出道16年地位也難以被取代。醫生在節目中講到允兒是最多年輕人指定的範本，但要跟照她的外貌動刀的話，她一對獨待的笑眼為最難模仿，非後天能輕易獲得。

Jennie刷新了韓國女生追求的標準美。（網上圖片）

第2位：BLACKPINK Jennie

Jennie作為潮流指標，不但她嘗試過的新造型都會成為熱潮，就連歐美式外貌也變得更受歡迎。醫生表示Jennie面型相對較圓，為她增添了幾分可愛之時，一對上揚空靈眼睛又有性感的感覺，讓她的外表變得更獨特。

Irene果然是韓國最標準的美人相。（SM ENT）

第1位：Red Velvet Irene

Irene出道前就是有名的「大邱臉讚」，亦是韓國人心中最標準的美女相，完美到就像CG美女一樣。即使Irene今年已32歲，但她卻仍非常童顏。醫生表示Irene的雙眼皮最受歡迎，其人氣程度是單看眼部特寫也能認出是Irene，大受各年輕層女性喜愛。