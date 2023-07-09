霍英東孫女霍詠詩霍詠盈合體曬珠寶　細數豪門姊妹花位位出色

霍英東孫女霍詠盈（Caroline）早前因在IG鬧出追星風波而惹來爭議，但仍無影響她的心情，近日繼續大曬靚相，除了有廣告宣傳照之外，日前她就Post出同家姐霍詠詩（Christine）的合照，兩姊妹戴上名貴首飾，氣質出眾！其實有不少出身豪門的千金小姐都十分突出，以下一起來數下豪門姊妹花吧！



氣質出眾！（IG@carolinefwy）

霍英東家族

霍詠詩（Christine）與霍詠盈（Caroline）是霍英東二房孫女，爸爸是霍文遜。霍詠詩在美國取得法律博士後，回港執業成為律師，事業成功。而霍詠盈畢業於英國皇家藝術學院建築系碩士，她在2021年11月與前港姐亞軍吳婉芳長子胡智略（Caspar）結婚，婚後不時在社交平台放閃，羡煞旁人！此外，霍英東長房孫女霍思緯是霍震寰與陳琪琪的女兒，但一向作風低調。2011年，年僅26歲的霍思緯創立了屬於自己的珠寶品牌NO. Thirty Three，並擔任設計總監，何超瓊、劉嘉玲、李嘉欣都是品牌的忠實Fans。

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何鴻燊家族

賭王何鴻燊有四房太太，子女眾多。賭王與與二房藍瓊纓共育有1子4女，當中何超瓊一向被視為賭王眾多子女中最能幹、最被器重的一位，她亦憑出色的個人能力和商業觸覺，曾被選為全亞洲最具影響力商業女性之一，更多次登上富豪榜，而何超儀就加入娛樂圈發展。三太陳婉珍育有兩女一子，何超雲同何超蓮都繼承了父母的優良基因，樣貌出眾。四太梁安琪的長女何超盈在2019年3月宣布雙喜臨門，公開與哈佛學霸男友辛奇隆訂婚及已懷孕的好消息，同年6月舉行超奢華過大禮儀式，不過近年何超盈甚少在社交平台分享近況。而孻女何超欣去年從清華大學順利畢業，同年7月獲委任為「世界大學氣候變化聯盟（GAUC）首席青年官」，經常到世界各地出席活動及會議，相當出色。

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林百欣家族

百億富豪林百欣曾有四房太太，育有七名親生子女及一名養子，當中林建名與林建岳就因為跨足娛樂事業而備受關注。林建名育有4名子女林煒珊（Vanessa）、林煒琦（Vicky）、林煒珽（Veronica）及林孝信（Howard），而林建岳就與前妻謝玲玲育有林孝賢、林恬兒（Emily）、林愛兒、林孝能及林心兒（Elly），位位都相當出眾！

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