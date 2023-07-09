Britney Spears被NBA球星保安「掌摑」　IG呻在國家受不平等對待

美國流行天后Britney Spears周三（5日）於拉斯維加斯一間酒店遇到NBA球星雲班耶馬（Victor Wembanyama），當時Britney從後叫偶像，並用手輕拍雲班耶馬膊頭後，被堆放保安反手推開，Britney面部被掌摑，其後更爆粗大叫：「美國就係咁樣，X晒你哋！」事後Britney報警處理，警方亦已介入調查。

Britney Spears日前於拉斯維加斯一間酒店遇到NBA球星雲班耶馬遭對方保安「掌摑」。（VCG）

NBA球星雲班耶馬（Victor Wembanyama）。（VCG）

經過調查後，警方指該保安是撞到Britney的手，令她自己打到自己的臉，故不會起訴保安襲擊。Britney再於社交網站發文交代事件，並指自己入行這麼多年更世界上最有名的人合作過，但一輩子從來未見過保安會打人，更表示：「我唔覺得自己喺呢個國家被當成一個平等嘅人去對待……當然當我睇返片段……當其他人圍住我睇吓我有冇事令我覺得自己係重要！！！我當時冇為意呢樣嘢……啲人淨係聽到我講X晒你哋……但咁都係好過我真係打返佢！！！點都好我仲係個NBA球星嘅超級粉絲……佢保安打我唔係佢（雲班耶馬）嘅錯……有時就係唔好彩！！！」

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