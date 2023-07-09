歡迎來到王之國｜允兒俊昊邂逅酒店拍攝地公開　濟州島嘆無邊海景

由允兒（潤娥）和俊昊主演的韓劇《歡迎來到王之國》收視持續上升，同時登上了Netflix香港區人氣榜的第二位。劇集以「王者飯店」作為背景，相信不少觀眾都非常好奇其拍攝地，今天記者就為大家做好資料搜集，趁假期前往打卡一番！



「王者飯店」原來是實景拍攝，觀眾也能打卡一番。（劇照）

「王者飯店」分別於首爾世貿中心洲際酒店（InterContinental Seoul COEX）和濟州帕納斯酒店（Parnas Hotel Jeju）取景而來，外圍主要為洲際酒店，最有標誌性的內部則為帕納斯酒店的實景。

濟州帕納斯酒店的大堂應該不陌生吧？（酒店網頁）

濟州帕納斯酒店位於濟州島西歸浦市，以無邊際海景聞名，是不少韓國人及外國旅客渡假的首選之一。由於酒店於2022年才正式開幕，所以不論裝修和設備都非常新淨，網上的評價也接近滿分。根據目前網上的價格，8月旺季週末兩日一夜的話，只需最平2,825港元就能入住豪華特大床房，海景特大床房的話最平也只需要3,198港元，作為五星級酒店來說絕對物超所值。

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「王者飯店」的外部則是取景自首爾世貿中心洲際酒店。（酒店網頁）

而首爾世貿中心洲際酒店則位於港人熟悉的江南區，鄰近奉恩寺和三成中央地鐵站，步行即可達COEX商場，地理位置相當方便。酒店可以飽覽漢江和城市美景外，亦有寺廟景房間，房型非常多元化。同樣搜尋8月旺季週末的房價的話，最便宜的經典特大床房一晚只需2,058港元，絕非天價才能入住，難怪平時也大受韓國人歡迎。

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