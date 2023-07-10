DM旅導遊｜倪嘉雯葉靖儀都失色　「大馬女神」黃潔琪IG藏巨量福利

TVB新節目《DM 旅導遊》於昨晚（09/7）播出，今次節目有十足新鮮感，由倪嘉雯、葉靖儀擔任主持，標準動作食玩買之外，更從KOL角度入手教大家怎樣旅遊得似一個KOL。節目以馬來西亞為目的地，除了倪嘉雯、葉靖儀兩位新任TVB小花，頭三集還邀請了當地的「女神」陳玟蒽（Jacy）和黃潔琪（Miko），兩位和林明禎一樣級數！



倪嘉雯。（IG圖片）

倪嘉雯可算是近年冒起得最快的新人之一，在加入TVB前她曾於Facebook頻道「冬OT」擔任演員，其後2021年起加入《Think Big天地》擔任主持後開始受到網民關注，之後更先後參演《換命真相》、《雙生陌生人》及《十八年後的終極告白2.0》擔任女主角的年輕版，被網民封為「少女版專業戶」。

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葉靖儀（Michelle）參選2021年香港小姐後入行。（IG圖片）

葉靖儀（Michelle）參選2021年香港小姐後入行，在此之前她曾任職模特兒，所以參選時她已被不少傳媒報道過。加入TVB後主要做主持工作，例如有《咔嚓咔嚓》和《女生素舍》，特別一提，她在真人騷節目《CP訓練營》中，充滿女友感的表現令不少網民都睇到心心眼。

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陳玟蒽（Jacy）是TVB馬來西亞的藝人，除了《DM 旅導遊》之外，其實她已參與過旅遊訪談真人騷《心度遊》、《識貨》、《野外步出3玩野加大馬》等幾個節目拍攝。（IG圖片）

對香港觀眾來說可能會比較陌生，陳玟蒽（Jacy）是TVB馬來西亞的藝人，除了《DM 旅導遊》之外，其實她已參與過旅遊訪談真人騷《心度遊》、《識貨》、《野外步出3玩野加大馬》等幾個節目拍攝，還曾替香港政府觀光局拍攝宣傳短片。

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黃潔琪被封為「大馬郭雪芙」。（IG圖片）

被封為「大馬郭雪芙」的黃潔琪，粉絲們都常會叫她Miko。土生土長於馬來西亞的她與林明禎有幾分相似，不過Mik就更年輕，身材更好，更為甜美。本身於大馬任職平面模特兒的她，這幾年間慢慢走紅而受到年輕一代網民喜歡。2018年她曾在香港推出一本《MIKO純。潔琪》寫真集，也曾於《走佬去馬拉》中擔任嘉賓主持。