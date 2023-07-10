47歲名模陳嘉容任港姐導師極速上位　曬大長腿獲讚完勝後生佳麗

《2023香港小姐競選 終極面試》正式選出18位晉級佳麗，本月13日便會飛往越南拍攝。大熱佳麗賀怡雯（Lea）、王敏慈（Lovelle）、郭珮文（Julianna）、莊子璇（Hilary）及王怡然（Lynn）等人均成功晉級。

18位晉級佳麗已出爐。

今屆港姐邀來現年47歲的前名模陳嘉容（Eunis、又名陳繹嵐）為佳麗進行Catwalk訓練，陳嘉容擺起嚴師姿態，不但公開斥責遲到的Julianna，更要求多番行錯的鄧凱文（Eris）行到合格為止。

擔任儀態Catwalk導師嘅陳嘉容原來係魔鬼教練，對住一班準佳麗完全唔會 心軟。（TVB圖片）

以魔鬼教練形象示人的陳嘉容沒有嚇怕觀眾，反而人氣急升！陳嘉容訓練佳麗片段在社交網流傳，不少網友大讚陳嘉容靚過晒一班佳麗，一雙白滑大長腿相當吸睛。有內地網友因而開始關注陳嘉容社交網，在其帖文留言下稱讚：「老師無論身高、外貌、氣質都好好啊，完勝她面前的選手」、「你發的視頻我全程都在看你」、「你比她們都美」，更表示希望陳嘉容拍片教授如何保養雙腿。而陳嘉容小紅書帖文本來只有數十至一百多個讚好，港姐教學片段突然急升至過千至2000讚好，可見陳嘉容因節目吸納不少內地粉絲。

陳嘉容獲讚靚過佳麗，人氣急升！（TVB圖片）

陳嘉容1994年入行，曾為多個國際時裝品牌出騷，90年代與楊崢、李嘉慧、周汶錡並稱香港四大名模。陳嘉容曾與髮型師郭子輝有過一段婚姻，2005年郭子輝被海關搜出毒品，後被判感化一年，陳嘉容亦被爆出與郭子輝分居，婚姻僅維持兩年便於2007年結束。此後陳嘉容曾被拍到與印籍機師男友拍拖，近年受訪透露感情未有著落，但仍渴望找到真愛。近年陳嘉容轉向內地發展，經營小紅書吸納人氣。

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