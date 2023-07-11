文詠珊《消失的她》取材真實案件　狠夫推大肚老婆落懸崖謀財害命

由文詠珊、朱一龍、倪妮主演的電影《消失的她》，票房衝破31億港元，令文詠珊搖身一變，成為票房靈丹，更獲讚是演技派，洗甩花瓶女星的形象。電影走懸疑驚嚇路線，但原來是取材自真人真事，2019年中國孕婦遊泰被丈夫推下懸崖案件，事主王暖暖全身有17處骨折，縫了200針，雖然大難不死，腹中胎兒因藥物影響而要流產，最終行兇丈夫在今年6月判監33年零4個月，現實生活比起電影更可怕。

（劇照）

王暖暖墮崖獲救，但胎兒因藥物而流產。（網上圖片）

電影《消失的她》取材自真人真事，一名內地孕婦王暖暖，跟丈夫俞曉東遊泰國曼谷國家公園，俞曉東覬覦太太的千萬家財，竟然推王暖暖落34米高的懸崖，雖然因樹枝緩衝，令墮崖的王暖暖生還獲救，送院後發現全身有17處骨折，縫了200針，5個半月胎兒亦因為藥物而要流產。最恐怖是她入院後，俞曉東馬上在王暖暖身旁現身，更警告會對她不利，為了人生安全她才說自己是頭暈而墮崖。

俞曉東推大肚老婆落懸崖，謀財害命。（網上圖片）

《消失的她》大收31億票房。

當時王暖暖表現順從，令俞曉東放下戒心，並讓她跟朋友取得聯繫，更偷偷錄下二人的對話，亦成為起訴俞曉東殺人未遂的證據，其後王暖暖轉至普通病房，立刻通知醫生報警，最終俞曉東被捕入獄。但王暖暖4年來卻一直未能離婚，原來案件要審結完畢才能申請離婚，而俞曉東由一判的無期徒刑，卻由於他未有蓄意殺人，二審被判決10年刑期。至今年6月最後判決出爐，俞曉東被判處33年零4個月刑期，王暖暖終於可以申請離婚，現時王暖暖以直播帶貨維生，重新出發，因為電影《消失的她》大熱，再次讓人留意王暖暖的近況。