上周TVB整體收視全線下跌　《愛．回家》跌得最多流失10萬觀眾

無綫公布上周（7月3日至9日）收視，根據CSM媒介研究及YOUBORA收視資料數據顯 示，翡翠台上周開播由張振朗、龔嘉欣主演的新劇《靈戲逼人》跨平台直播收視最高21.7點（139萬觀眾），比起再上一周同期節目《隱門》上周結局最高收視22.2點（143萬觀眾），下跌了0.5點，不過仍佔據上周收視榜首。

《靈戲逼人》

星期一至五的劇集方面，《愛．回家之開心速遞》最高收視20.9點（134萬觀眾），比起上周最高收視22.6點（145萬），下跌了1.7點；《天龍八部》最高收視17.8點（114 萬觀眾），比起上周最高收視17.7點（114萬觀眾），上升了0.1點。

《愛．回家》跌得最多流失10萬觀眾。(《愛．回家》截圖)

資訊節目方面，《東張西望》最高收視21.6點 （139萬觀眾 ），比起上周最高收視23.2點 （149萬觀眾），下跌了1.6點；健康資訊節目《身體最誠實》由3位女神李佳芯（Ali）、何沛珈及梁超怡主持，最高收視12.5點（81萬觀眾），比起上周最高收視13.6點（88萬觀眾），下跌了1.1點；旅遊節目《請1日假去旅行廣州篇》最高收視13.5點（87萬觀眾），比起上周同期節目《請1日假去旅行澳門篇》最高收視13.3點（85萬觀眾），高了0.2點。

《東張西望》最高收視21.6點 。(節目截圖)

周六晚特備節目《明愛暖萬心》最高收視15.8點（102 萬觀眾），比起上周同期節目《灣區升明月2023大灣區電影音樂晚會》最高收視16.5點（106萬觀眾），下跌了0.7點。

炎明熹曾比特登《灣區升明月》音樂晚會獻唱。（影片截圖）

周日晚李思捷主持的《思家大戰》最高收視 19.8 點（127萬觀眾），與上周最高收視19.8點（128萬觀眾），保持平穩；《2023香港小姐競選終極面試》最高收視16.6點（107萬觀眾），比起上周最高收視17.3點（111萬觀眾），下跌了0.7點。