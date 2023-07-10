《家族榮耀之繼承者》馬來西亞開機　超強卡士近年最豪華港劇陣容

由寰亞傳媒、優酷聯合出品，謝穎、梁家樹任總監制，陳德修監制，蔡晶盛、陳新俠執導，佘詩曼、林峯、羅子溢（羅仲謙）、羅嘉良、許紹雄、黃浩然、余安安、張鳳妮、陳靜、梁靖琪、陳瀅、王敏奕等主演的港風家族商戰劇《家族榮耀之繼承者》在馬來西亞正式開機。眾多香港中生代知名實力演員的加盟，還有一眾觀眾熟悉的港劇老戲骨的傾情出演，堪稱是繼《家族榮耀》後近幾年最豪華的港劇陣容班底，讓觀眾倍感期待。

《家族榮耀之繼承者》日前在馬來西亞正式開機。

開機現場主創團隊悉數亮相，引發了眾多網友熱切關注。該劇主要講述了豪門家族丘氏，因集團創辦人突然病重，在公司繼承人未確立的情況下，引發的一場「繼承者之位」之爭，當中親情、愛情、友情與現實利益的一場角力，讓主角們嘗盡人生高低起伏的精彩故事。同時，該劇還從社會情感層面積極對觀眾進行正面引導，更深層次的弘揚家庭情感中的溫情和正能量。

開機現場主創團隊悉數亮相，引發了眾多網友熱切關注。

《家族榮耀之繼承者》融合了最為熱門的港式家庭劇元素，劇情圍繞著丘式集團繼承者身份的爭奪展開，佘詩曼飾演的女主丘皓兒是丘家不得勢的孫女，從小爭強好勝，事業心極強的她相信自己絕對有當繼承者的能力，重男輕女的丘家老太爺突然病重，留下一封令眾人嘩然的委託書，反常地委託丘皓兒全權代理集團主席的工作。面對家中眾人的質疑與阻撓，丘皓兒憤然應戰，在林峯飾演的律師的暗中幫助下，力證委託書的真實性，坦然接下代理主席一職。

然而丘老爺突然離世，留下一錘定音的遺書，讓這場豪門爭鬥無疾而終，故事走向全新的篇章。波雲詭譎的商戰爭鬥、又甜又虐的CP互動，利益交雜之中人性的明暗顯露無疑，使得劇情跌宕起伏，環環相扣，戲劇張力十足。除此之外，在錯綜複雜的角色情感和對各類社會家庭性問題的刻畫上，主創們更為注重與近年來倡導的家風建設指導精神相融合，在符合當代年輕人喜歡的視覺爽劇基礎上，更多的給大眾帶去正能量，治癒系的家庭劇集。

《家族榮耀之繼承者》融合了最為熱門的港式家庭劇元素。

同時，《家族榮耀之繼承者》也是優酷「家族榮耀」IP系列的延續之作，為實現「家族」概念的繼承與創新，主創團隊沿用《家族榮耀》部分原班人馬，曾執導《尋秦記》、《爭霸傳奇》、《大唐雙龍傳》、《家族榮耀》等多部經典港劇的蔡晶盛擔任導演，把握整體劇情節奏，以及參與過多部熱播港劇的黃國輝編劇把控劇集脈絡，強強聯合的幕後團隊為劇集品質保駕護航。在保留原IP內核精髓的同時，不斷創新內容視角與表達方式，完成對港式豪門家庭劇的創新探索，力求打造一系列具有時代審美的全新港式豪門家庭劇。滿足傳統港劇愛好者的同時，讓更多觀眾可以感受港劇的獨特魅力。

《家族榮耀之繼承者》也是優酷「家族榮耀」IP系列的延續之作，為實現「家族」概念的繼承與創新。

《家族榮耀之繼承者》除了劇情外，其演員陣容上也是一大看點，佘詩曼、林峯、羅子溢（羅仲謙）、羅嘉良等創造了眾多TVB「童年回憶」的實力派演員加盟，以及劉江、許紹雄、余安安、張鳳妮、龔慈恩、黃浩然、吳岱融、劉浩龍等黃金配搭，還有年輕一輩陳靜、梁靖琪、陳瀅、王敏奕、梁諾妍等小花，強大卡司陣容一經曝光便引發網友廣泛關注。

《家族榮耀之繼承者》演員陣容。

此次《家族榮耀之繼承者》也是佘詩曼、林峯繼《覆雨翻雲》、《歲月風雲》、《花花世界花家姐》、《使徒行者》、《無限超越班》等多部經典影視綜藝作品之後的第六次合作，去年二人曾在節目中提及再度合作依舊想演情侶，沒想到這麼快就可以在《家族榮耀之繼承者》劇組成功圓夢。有二人純熟的演技、無間的合作默契、爆棚的CP感加持，網友紛紛表示：這波經典港劇情懷被喚醒「爺青回」，已經在期待劇播了。

佘詩曼﹑林峯久違合體。（微博圖片）

值得一提的是，羅子溢、黃浩然、梁靖琪、余安安也是《家族榮耀》中的「老面孔」了，在《家族榮耀》中貢獻了十分出色的表演，此次幾人將繼續在《家族榮耀之繼承者》中出演全新角色、體驗全新故事，也讓人非常期待！

《家族榮耀》雖毀譽參半，但算是近來討論度頗高的一套合拍劇。（劇集海報）

目前《家族榮耀之繼承者》已正式開機，進入如火如荼的拍攝中。預計將於明年與觀眾見面，為最大程度的保留劇集地道的港味，此次也會國粵雙語同步上線，力求給觀眾帶來更好的觀劇體驗，敬請期待。