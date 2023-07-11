林建岳女兒林心兒Barbie主題生日會　獲何猷君江鈺琪等富二代慶生

現年66歲的謝玲玲與前夫林建岳育有兩子三女，日前龍鳳胎仔女林孝能同林心兒（Elly）迎來33歲生日，特別大搞粉紅Barbie主題Party。謝玲玲在社交平台曬出同一對仔女的合照，並寫道：「時間過得真快，又是一年了，最小的龍鳳胎兒女心兒和孝能。從小就喜歡芭比的心兒，圓了一個芭比生日會。」



謝玲玲與前夫林建岳育有兩子三女。（IG@hlingling）

現場以大量氣球佈置，還設有背景板讓大家可以影相打卡，枱上擺放了多個生日蛋糕，整個生日會都充滿粉紅色元素，非常夢幻。而壽星女Elly就身穿粉紅色Tube Dress，胸前有一個大蝴蝶結，再加上流蘇裙擺，十足十真人版Barbie！Elly的另一個造型就是淺粉色開胸吊帶裙，性感又甜美。

+ 23

何鴻燊四房兒子何猷君帶埋老婆奚夢瑤一起到場。（IG@hlingling）

除了家姐林恬兒（Emily）同林愛兒之外，Elly同林孝能的富二代好友都有出席Party，當中何鴻燊四房兒子何猷君帶埋老婆奚夢瑤一起到場，而何猷亨、「燈芯絨大王」麗達集團主席江達可的千金江鈺琪（Yuki）、大馬賭王林國泰三子林拱銳等都有現身，眾人玩得十分盡興！自小含著金鎖匙出世的Elly，爺爺是著名企業家林百欣，爸爸是寰亞集團老闆林建岳，作為富三代的她生活無憂，經常流連社交場合，與不少藝人名人都私交甚篤，Elly更遺傳了媽媽的優良基因，擁有混血美貌及出眾身形，每次現身都輕鬆成為全場焦點！