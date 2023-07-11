絕世KOL︱朴圭瑛復仇式揭開網紅世界　追前必讀5大看點

Netflix韓劇《絕世KOL》甫開播就討論度十足，目前佔據包括香港在內多個地區的榜首。劇集由朴圭瑛飾演的網紅「徐雅莉」為主線，以懸疑復仇的形式逐一揭開網紅世界的黑暗面，未開始追劇的讀者必定要留意以下5大看點。



朴圭瑛死而復生開直播，立即在網紅界掀起一場腥風血雨。（劇照）

看點一：懸疑式復仇超有追看性

《絕世KOL》中的朴圭瑛其實是一名已死去的IG網紅，有天她突然死而復生開直播大爆網紅世界中不為人知的秘密，包括自己如何不擇手段上位等，對害死的她的人逐一報復。未看到最後一集，觀眾也絕對猜測不到朴圭瑛究竟是生是死，為何會突然重現鏡頭前。

雖然只是虛構劇情，但依然能滿足觀眾對網紅世界的好奇。（劇照）

看點二：在觀眾眼前揭開網紅後的世界

現今大眾都對網紅等好奇，《絕世KOL》中可見她們為了曝光率和金錢等出盡招數，由靠關係上位到帶貨自創品牌等，努力建立自己的良好形象，可是光鮮背後卻是無數的鬥爭和虛偽的阿諛奉承。雖然劇情只是虛構，但相信已滿足到觀眾的好奇心。

總裁霸氣追女的戲碼永不過時！（劇照）

看點三：朴圭瑛、姜敏赫總裁霸氣愛情線

朴圭瑛和姜敏赫這對網紅與富三代的CP不但顏值高，男方的浮誇追求笑料不斷亦令觀眾心動。除了出動到報警尋人，明知女方不想獨處仍刻意令二人被困在旋轉門中的等，所有追女招數都非常突顯出姜敏赫的霸氣總裁作風。

李清娥最後也沒布黑化，是是上流社會中罕見的清泉。（劇照）

看點四：朴圭瑛、李清娥CP大受觀眾喜愛

李清娥在劇中飾演文化財團理事長兼五屆議員之女「尹詩炫」，舉手投足都充滿優雅品格，是上流社會中罕見的清泉。李清娥由朴圭瑛成名前就一直暗中幫助她，即使知道姜敏赫心不在自己亦沒有因愛成恨，默默守護在朴圭瑛身邊，意外地成為了非常有看點的一對CP。

李俊昊最後一秒現身，未知是否預告了仍有下一季呢？（劇照）

看點五：華麗客串陣容 李俊昊暗示有下季？

《絕世KOL》是部以網紅為主題的劇集，邀請了不少藝人客串飾演模特兒和KOL等，包括薛仁雅、鄭柔美和(G)I-DLE雨琦等，陣容相當華麗。講到最驚喜，莫過於李俊昊最後竟以暗中攻擊朴圭瑛的網民「bbbfamous」身份出場，見到他默默地拿起iPad露出微笑，似乎代表住故事仍未結束。