楊洋新劇演技頻被詬病「油膩」　慘被第二男主角魏大勛搶風頭？

由楊洋、王楚然、魏大勛等主演的電視劇《我的人間煙火》自7月5日首播以來話題不斷，楊洋在劇中飾演消防員，雖然樣貌清靚白淨，但做起硬漢角色也入木三分，奈何在劇集播出一星期後，他的演技遭到詬病，甚至被特別出演的魏大勛以及友情出演的張彬彬搶風頭。



楊洋樣貌宜古宜今。（劇照）

今年即將32歲的楊洋是解放軍藝術學院的校草，五官精緻，陽光帥氣，造型宜古宜今，也許自知這一點，因此他近幾年演戲都有些刻意，放不下架子，每個動作、眼神都似在故意擺Pose，非常緊繃，幾乎所有場景的表情都以皺眉、抿嘴詮釋，很是做作。好似牙痛時，他皺著眉頭，下巴用力，嘴巴微張，還故意用手輕觸下頜，被觀眾狠批「油膩」，其後飾演隊友的張彬彬讓他喝水吃藥，楊洋依舊眉頭緊鎖，下巴用力，展現出棱角分明的下頜線，似足拍廣告，連睡覺時整個身體也沒有放鬆，頸部懸在空中，令觀眾忍不住問：「這樣睡舒服嗎？」偶像包袱頗重。

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而在劇中飾演王楚然哥哥的魏大勛憑藉綜藝節目為大眾熟知，原本是幽默搞笑的性格，但今次在劇中挑戰集團繼承人，且要一直壓抑自己的個性與情感，長時間隱忍，而魏大勛就以面無表情來詮釋，其實演技也並不好，卻獲得不少觀眾喜愛，也許是同平時或以往角色太大反差，有些驚喜之處，頻繁登上微博熱搜，話題甚至多過楊洋。

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