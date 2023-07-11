姜濤為緋聞感無奈　入行已經預無私生活：我份人工包埋㗎嘛

姜濤今日只穿了一件黑恤衫， 十分顯瘦，連Do姐都十分驚訝是她有史以來最薄一次。姜濤表示服綏師本身想他穿外套，二人為此拗了一個早上，他解釋是希望大家集中在訪問內容而非打扮。 (ig圖片）

最近忙於準備個唱嘅姜濤，今日去到商台接受Do姐（鄭裕玲）訪問，節目中，姜濤一身黑衣更顯得佢瘦身成功。他表示本身唔信風 水命理，但今年是非多到自覺犯太歲，他又表示本身對報道沒有太大感覺，但如果提及屋企人或工作人員，就會感到十分抱歉。「我入呢行某方面係預咗，我覺得我份人工包嘅，無論點評論或攻擊，但有時有啲無辜嘅人被無嘅事情影響，我真係會有啲內疚。」Do姐問到工作人員是否包括髮型師，姜濤無奈苦笑，解釋與每一位工作人員都是如此相處。

姜濤表示唔再提退休一事，即使有日離開，都一定係已經做了好多令大家感到驕傲嘅事情。(影片截圖)

「但可能人哋生得靚啲、高啲……即係我覺得你會影響到人哋之後嘅生活，因為佢唔係只係做我一個，佢可能仲有本職嘅工作，我就會覺得好內疚。」姜濤又指報道中不少照片都是從公眾場合所拍。「我既然無，就唔驚，但我而家都會知道，身為公眾人物都要收番埋自己多啲、多啲注意，都係嗰句啦，我份人工包㗎嘛。我知道做artist某方面係無私生活可言，我知道呢個道理……所以自己各方面再進步啲。」Do姐安慰姜濤唔好因報道而感不快，否則就會中陷阱，姜濤表示由年頭開始已學會接受所有評論，但問到現時是否開心，姜濤就話：「ok啦， 一般。我唔可以呃大家我今年會好開心，但我朝令我開心嘅方向行。」

姜濤認為拍拖唔需要遮掩，至於會否公開就睇另一半嘅意願。(影片截圖)

節目中，姜濤又透露了準備個唱的過程中，獲一位前輩幫手。「佢係一個……我諗如果大家佢幫我的話，大家都會好開心同驚喜，喺舞蹈方面，呢個真係大師級，佢幫我做編排，佢開頭都係唔得閒，但之後都好好地抽時間幫我，好完美地match水呢個主題。」之後Do姐又問姜濤的體重，提醒他要保持心境開朗，否則又會曝食，姜濤表示：「而家漸漸地嗰種唔開心嘅程度，令我連食嘢都唔想食，以前食嘢會開心啲。（你好受人影響？）冇辦法，做呢行。」