傳王晶邀向華強演「龍五」壓制周潤發劉德華　本尊親解背後原因

向華強當年成立永盛電影公司後拍攝了一系列以「賭」為主題的電影，當中在1989年上映的《賭神》無疑是港產片史上最成功的賭博電影，當年大收3700萬成為年度票房冠軍，由周潤發飾演的「賭神」更深入民心，此外，劉德華扮演的「陳刀仔」亦變成同系列衍生作品《賭俠》的男主角，而身為電影公司老闆的向華強，亦有份參演《賭神》，飾演賭神保鏢「龍五」，同樣大受歡迎。日前向華強拍片大談當年往事，更親解演繹這個角色的原因。

日前向華強拍片大談當年往事，親解演繹「龍五」的原因。（影片截圖）

當年周潤發憑《賭神》獲提名香港電影金像獎最佳男主角。（電影截圖）

在戲中飾演「龍五」的向華強，雖然演技生硬、表情木訥，但這種反差卻意外令觀眾留下深刻印象。有傳當年導演王晶控制不了周潤發、劉德華、張敏及王祖賢幾位巨星，連配合檔期演出都有困難，所以他靈機一動，找來老闆向華強客串一角，希望有他鎮場令演員聽聽話話。

戲中不苛言笑的「龍五」，片尾難得笑得燦爛。（電影截圖）

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相隔多年，向華強終於親自回應此事，他指很多人問他為什麼會出演「龍五」這個角色，他笑言是一個秘密：「導演王晶有一天來找我『老闆我想找你演個角色』，我這麼久沒有拍戲，我記不了對白，他跟我講『這部戲你不用講話，老闆你會打嗎？打幾下OK了。』結果是打很多，累的我要死。就是這個角色，讓我到現在，我在中國到處跑，很多人認得我，看到我的樣子就是可能叫不出我是向華強，他曉得我是龍五哥。」而向華強亦將「龍五」演得入型入格，之後他亦多次飾演同一角色，成為他演藝生涯的代表作！

向華強在戲中有不少打戲。（影片截圖）